ABD'de 'silahlı saldırı' bilmecesi

ABD'de başkanların seyahetlerinde kullandığı ve Air Force One uçağının da tutulduğu Andrews Askeri Üssü'nde, herhangi bir saldırı olmadığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili askeri üssün Twitter hesabından yapılan açıklamada, üssün programında 'aktif silahlı saldırgan' egzersizi olduğu ancak gerçek bir silahlı saldırgan olayının rapor edildiği aktarılmıştı.

Ancak yerel basında daha sonra içeride bir silahlı saldırganın olmadığı, tatbikattan dolayı yanlış anlaşılma yaşandığı duyuruldu.

Silahlı saldırı olduğunu önce doğrulayan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, daha sonra hava üssünde olağandışı herhangi bir durum yaşanmadığını açıkladı.