ABD basını: Trump Paris iklim anlaşmasından çekilmeye hazırlanıyor

Amerikan basınında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeye hazırlanıyor.
Axios haber sitesi, ismini vermeyen ve konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'nin imzasını çekeceğini yazdı.Brezilya'da tek başına yağmur ormanı yaratan adam
Fox haber kanalı da kimliğini açıklamayan kaynağının aynı bilgiyi verdiğini aktardı.bağlılığını yinelemeyi reddetmişti.
Trump tweetinde anlaşmayla ilgili kararını birkaç gün içinde açıklayacağını aktardı.
Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 200'e yakın ülkenin katılımıyla 2015 yılında imzalanan anlaşmada, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını konusunda uzlaşılmıştı.
ABD, Çin'den sonra karbodioksit emisyonunda ikinci sırada geliyor.
Anlaşmadan çekilmesi takdirinde ABD, Suriye ve Nikaragua ile imzalamayan ülkeler arasına girecek.
Anlaşmaya göre ABD'nin karbon emisyonlarını 2025 yılı itibariyle 2005 seviyesinden yüzde 26-28 düşürmesi gerekiyor.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin diğer ülkeler üzerinde baskının azalmasına yol açacağı söyleniyor.
Kanada, Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan, ABD çekilse bile anlaşmaya bağlılıklarına devam edeceklerini açıkladı.
Trump kampanyası boyunca başkan olduktan sonra 100 gün içinde ülkenin kömür endüstrisini geliştirmek adına anlaşmadan çekileceğini söylemişti.
Axios, Trump'ı anlaşmadan çekilmek konusunda 22 Cumhuriyetçi senatörün desteklediğini yazdı.