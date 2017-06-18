T24 LogoT24 Logo
Magazin

ABD basını: Beyonce ikizlerini doğurdu

Bebeklerin cinsiyetleri henüz kamuya açıklanmadı

18 Haziran 2017 18:54

Amerikan basını, pop yıldızı Beyonce'nin ikiz bebeklerini doğurduğunu açıkladı.

Entertainment Weekly, Us Weekly ve People dergileri haberi doğruladı, ancak doğum tarihi ve bebeklerin cinsiyetleri henüz kamuya açıklanmadı.

İkizlerin doğumuyla ilgili spekülasyonlar, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kadının Cuma günü üzerinde "B + J" yazan bir kartla bir hastaneye girmesinin ardından artmıştı.

Rap sanatçısı Jay Z ile evli olan Beyonce, Şubat ayında ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı.

Beyonce, haberi Instagram hesabından bir fotoğrafla duyurmuştu. Bu paylaşım, Instagram tarihinde en çok beğeni alan paylaşım olmuştu.

Fotoğrafın yanında yer alan açıklamada "Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.

Çiftin 5 yaşında Blue Ivy adında bir kızları daha var.

Beyonce, hamileliğini açıkladıktan sonra, su altında yüzdüğü ve güllerle kaplı yatakta uzandığı fotoğraflarını da paylaşmıştı.

ETİKETLER

beyonceikizbebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24