ABD, Barzani'nin partisini terör listesinden çıkardı

ABD, Mesut Barzani'nin partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) "üçüncü sınıf terör örgütleri" listesinden çıkardığını duyurdu. Barzani terör listesi nedeniyle ABD ziyaretini iptal etmişti.

ABD'nin Irak ve İran'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

McGurk, "ABD Kongresi, KDP ve KYB'yi üçüncü sınıf terör örgütleri listesinden çıkardı. Adil olmayan bu tanımlama, Amerika'yı ziyaret etmek isteyen Kürtler için engel çıkarıyordu. Bu sorunun çözülmüş olmasından memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ABD yönetiminin her iki partiyi terör örgütleri listesinden çıkardığı bilgisini kendilerine ilettiğini belirtti.

'Obama'nın imzalayacağını ümit ediyoruz'

Hüseyin, "Tasarı imzalanmak üzere Başkan Barack Obama'ya gönderilmiş. Obama'nın bunu imzalayacağını ümit ediyoruz" dedi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani daha önce iki partinin ismi, terör listesinde yer aldığı için ABD yönetimine tepki göstermiş ve Washington ziyaretini iptal etmişti.