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Dünya

ABD: Barzani'nin görevi bırakma kararından memnunuz

"Barzani, tarihi bir kişilik ve IŞİD'e karşı yürüttüğümüz ortak mücadelede Kürt halkının liderliğini yaptı"

30 Ekim 2017 20:38

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görevi bırakma kararı almasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Barzani'nin başkanlık görevine devam etmek için ek süre talebinde bulunmamasını takdir ettiklerini belirtti.

"Barzani, tarihi bir kişilik ve son dönemde IŞİD'e karşı yürüttüğümüz ortak mücadelede Kürt halkının liderliğini yaptı" ifadelerini kullanan Nauert, Barzani'nin aldığı kararla bu zor dönemde devlet adamlığı örneği sunduğunun altını çizdi.

Barzani: ABD neden sessiz kaldı? 

IKBY Başkanı Mesud Barzani, 1 Kasım'da sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmemişti. Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

İstifasının ardından açıklama yapan Barzani, referandum sonrası Irak ordusu ve çoğunluğu Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi güçlerinin ABD'nin silahlarıyla Kürtlerin kontrolündeki bölgelere 'saldırdığını' belirterek, "ABD buna neden sessiz kaldı?" ifadelerini kullanmıştı.

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Mesud BarzaniIKBYABDHeather NauertIŞİD

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