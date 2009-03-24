ABD banka planının detaylarını netleştirdi

Geithner: Krizden çıkış zaman alacak

Plana tepkiler



ABD Hazinesi, kısa adıyla "PPIP" olarak adlandırılan "kamu-özel sektör yatırım programı"nın merakla beklenen detaylarını açıkladı.Program, Hazine, Fed ve FDIC'nin, toksik varlıklar için bir piyasa oluşturulması amacıyla, özel sektör ile birlikte çalışmasını öngörüyor. Hazine, planın çekirdeğini oluşturması için TARP'tan 75 ila 100 dolar kaynak sağlayacak. Hükümet, özel sektör yatırımcılarından sermaye alarak ve kaldıraç kullanarak 500 milyar dolarlık toksik varlık alabilecek bir güce ulaşacak. Program zaman içinde 1 trilyon dolara kadar genişleme potansiyeline sahip olacak.Programın ilk bölümü bankaların sorunlu kredilerinin satın alınmasını içeriyor. Buna göre bankalar elden çıkarmak istedikleri sorunlu kredilerle FDIC'ye gidiyor. FDIC, söz konusu kredileri, ihaleyle en yüksek teklifi veren fona satmayı planlıyor. Böylece işlemin en iyi fiyat üzerinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Plana göre, fonlar 1'e 6 oranında kaldıraçla borçlanarak ihaleyi finanse edebilecek, FDIC ise kaldıraçla sağlanan borcu garanti kapsamına alacak. Böylece fonlar, 1 dolarlık sermayeyle 7 dolarlık işlem yapıp yalnızca özkaynağı kadar risk almış olacak. Özkaynağın yarısını devlet yarısını ise özel sektör karşılayacak.Programın ikinci bölümü, bankaların sorunlu menkul kıymetlerinin alınmasını içeriyor. Bu bölümde, Fed "TALF" programını genişleterek sorunlu menkul kıymetlerin alınması için finansman sağlayacak. Halen 200 milyar dolarlık bir program olan TALF, 1 trilyon dolara çıkarılacak ve mortgage sistemine dayalı varlıklarda teminat olarak kabul edilecek. Programın ikinci bölümü, sorunlu menkul kıymetleri alacak fonlara TARP'tan da finansman sağlanmasını içeriyor.Sorunlu varlıkları satın alacak fonları profesyoneller yönetecek. Söz konusu fon yöneticisi pozisyonuna başvurular 10 Nisan'a kadar kabul edilecek. Programa kabul edilen fon yöneticilerine 1 mayıs'a kadar haber verilecek.ABD Hazine Bakanı Tim Geithner, toksik varlık planının likit olmayan varlıklara piyasa oluşturarak, bankaların sermaye ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Geithner, hükümetin sorunlu varlıkları tek başına almasının gerçekçi bir alternatif olmadığını belirtti ve planın başarılı olması için yatırımcıları risk almaya hazırlıklı olmaya çağırdı.Hazine Bakanı, plan sayesinde varlıklar daha doğru fiyatlandırılacağından, hükümetin gereğinden fazla ödeme yapması olasılığının ortadan kalktığını belirtti. Geithner, planın başarısını katılım seviyesine göre değil, varlıkların fiyatlandırılması, kredi maliyetleri ve insanların krediye erişimiyle ölçeceğini sözlerine ekledi.ABD Hazine Bakanı Tim Geithner, yeni banka kurtarma planının Amerikalı vergi mükellefleri açısından en doğru alternatif olduğunu söyledi. CNBC Amerika'ya verdiği röportajda Geithner, yürürlükteki planların işlemeye başladığını ancak krizden çıkışın zaman alacağını kaydetti.ABD Hazine Bakanı Tim Geithner, banka bilançolarını temizleme planında özel sermayeyle kamu sermayesini birleştirerek, vergi mükellefini korumak adına en doğru seçimi yaptıklarına inandığını söyledi.Geithner, devletten yardım alan kuruluşların üst düzey yöneticilerine ikramiye dağıtmalarını eleştirdi ve kredi akışını sağlarken güveni tesis etmeye çalışacaklarını söyledi.Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, ABD'nin bankaları toksik varlıklardan arındırma planının vergi mükelleflerini soyacağını belirtti. Stiglitz, planın vergi mükelleflerini çok fazla riske maruz bıraktığını kaydetti. Stiglitz, ekonomi zayıf kaldığı sürece, planın işe yaramasının muhtemel olmadığını ifade etti.ABD Hazinesi'nin dün açıkladığı banka planı, ekonomi ve finans çevrelerinden farklı tepkiler aldı. Yatırım bankası Fox-Pitt planın başarısız olacağını iddia etti. Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten Pimco'dan Bill Gross ise, planı övdü.