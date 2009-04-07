ABD: Banka CEO’larının da kellesini alırız

ABD yönetimi, hükümet yardımına ihtiyaç duyan bankaların yöneticilerini görevden ayrılmaya zorlamayı düşünüyor.



Hazine Bakanı Timothy Geithner, CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, hükümetin, ABD'li vergi mükelleflerini korumayı garanti etmek için "olağanüstü" hükümet yardımına ihtiyacı olan bankaların üst düzey yöneticilerini görevden ayrılmaya zorlamayı düşündüğünü söyledi.



Geithner bu açıklamasını, General Motors'un üst yöneticisi Rick Wagoner'in ABD hükümetinin isteğiyle görevinden ayrılması ve büyük kurtarma paketlerine rağmen, finansal firmaların benzer hükümet müdahalelerine maruz kalmadığı eleştirileri üzerine yaptı.



Çifte standart uygulandığı iddialarını reddeden ve bankaların yöneticilerinin gelecekte daha fazla maddi yardım karşılığında yöneticilerini değiştirmeye ihtiyaç duyabileceğini ifade eden Geithner, "gelecekte, bankaların olağanüstü yardıma gereksinimi olması halinde, o zaman yardımın koşullu olacağını sağlama alacağız, sadece vergi mükelleflerini korumak için değil, aynı zamanda bankaların daha güçlü olması için gerekli yeniden yapılanma biçimini sağlama alacağız. Ve yönetim kurulunda değişikliğin gerektiği yerde biz bunu yapacağız" şeklinde konuştu.



Hükümetten büyük yardımlar alan büyük kuruluşlarda bu değişiklikleri yaptıklarını ifade eden Geithner, "hükümetin rol oynadığı, Fannie Mae ve Freddie Mac ya da AIG sigorta şirketi gibi yerlerde bu kuruluşları istikrara kavuşturmak için olağanüstü şeyler yaptık, yöneticileri ve yönetim kurulunu değiştirdik" dedi.



Citibank ve Bank Of America gibi büyük bankaların yöneticilerinin, şirketlerinin performansları düzelmezse işleri konusunda kaygılanıp kaygılanmaması konusunda soruya Geithner, hükümetin bu tür bir yeniden yapılandırmadan sakınmayacağı yanıtını verdi.



ABD hükümetinin 700 milyar dolarlık kurtarma paketi kapsamında 19 büyük banka, ABD'nin şimdiki krize göre daha ciddi bir krize karşı direnmesi için ek desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için "dayanıklılık testi"ne tabi tutuluyor.



Bu ay sonunda tamamlanması planlanan bu testlerden sonra ek sermayeye ihtiyacı olan bankalara sermayelerini artırması için zaman verilecek. Sermaye artırımını yapamayacak bankalara kurtarma fonundan ek destek sağlanacak.



Avrupa’dan bir istifa kararı



İrlandalı havayolu şirketi Aer Lingus'un üst yöneticisi Dermot Mannion istifa etti.



Manion, şirketin, Ryan Air ile rekabet edecek ve şirketi tekrar kara geçirecek yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu, istifa kararını, şirkete yeni fikirler sunacak bir yöneticiye yer açmak için aldığını söyledi.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Colm Barrington, yeni yönetici bulununcaya kadar şirketin idaresini geçici olarak devraldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niall Walsh ve Mali Büro Başkanı Sean Coyle'un ismi yeni üst yönetici için muhtemel adaylar arasında geçiyor.



Manion'un 3,5 yıllık liderliğinde şirket, halka açık ticari bir şirkete dönüşmüş, Ryanair'ın iki satın alma teklifini reddetmiş ve işçi sendikasına karşı mücadele etmişti.



Manion, şirketi ciddi bir nakit sıkıntısı çektiği ve rakibi Ryanair ile Avrupa güzergâhları konusundaki rekabeti kaybettiğinin göründüğü bir dönemde bırakıyor.

