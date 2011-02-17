-ABD BAHREYN'DE "GERÇEK, ANLAMLI DÖNÜŞÜM" İSTEDİ WASHINGTON/MANAMA (A.A) - 17.02.2011 - ABD, yönetim karşıtı gösterilerin devam ettiği, Körfez ülkelerinden Bahreyn'de "gerçek ve anlamlı dönüşüm" talep etti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bu ülkenin kendilerinin "dostu ve müttefiki olduğunu" ifade ederek, hükümetin, olası yeni gerginliklerde itidalli davranmasını istedi. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halit el Halife ile yaptığı görüşmede, yarın yapılacak cenaze töreni ve cuma namazına gölge düşmemesi gerektiğini belirttiğini ifade eden Clinton, "halk için gerçek, anlamlı değişikliklerle sonuçlanacak sürece dönülmesi konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halife de bugün yaptığı açıklamada, göstericilerin ülkeyi "kutuplaştırmaya çalıştığını ve mezhep ayrılığı uçurumuna sürüklemeye çalıştıklarını, bu nedenle haklı olarak müdahale edildiğini" söyledi. Öte yandan İngiltere de Bahreyn'e silah ihracatı konusundaki izinleri gözden geçireceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Kuzey Afrika Bakan Yardımcısı Alistair Burt, kararın bugünkü olaylar dolayısıyla alındığını açıkladı. Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama'nın Bahreyn'deki 'barışçı' göstericilere karşı şiddete başvurulmasına karşı olduğu bildirildi. Obama'nın sözcüsü Jay Carney, ''Obama'nın, Bahreyn hükümetinden şiddete başvurmamasını istediğini'' açıkladı. -OBAMA İNGİLTERE'Yİ ZİYARET EDECEK ABD Başkanı Barack Obama'nın, 24-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. İngiliz basınının Buckingham Sarayına dayandırarak verdiği habere göre, Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ile birlikte yapacağı İngiltere ziyaretinin detayları daha sonra açıklanacak. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın sözcüsü, Cameron'ın böyle bir ziyaretin gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu ziyaret, ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin göstergesidir" dedi. Obama, ABD Başkanı olduktan sonra 2009 yılında G20 zirvesine katılmak için Londra'ya gelmişti. İngiltere Başbakanı David Cameron ise geçen yıl Temmuz ayında Washington'ı ziyaret etmişti. ABD'den İngiltere'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret 2003 yılında yapılmış, dönemin ABD Başkanı George W. Bush, eşi Laura ile birlikte bu ülkeye gelmişti. İngiltere'ye yılda bir ya da iki devlet ziyareti gerçekleşiyor ve bu ziyaretlerde Kraliçe'nin ev sahipliğinde resmi törenler yapılıyor. Kraliçe 2. Elizabeth, tahta çıktığı 1952 yılından bu yana Lyndon B. Johnson dışındaki tüm ABD Başkanlarıyla tanıştı.