-ABD B GRUBU'NUN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda üçüncü gün maçları sona ererken, Brezilya'yı 70-68 yenen ABD liderliğini sürdürdü. Brezilya, aldığı bu sonuca rağmen ikinci sırada kalırken, Hırvatistan'ı 91-84 mağlup eden Slovenya, 3. sırada yer aldı. Günün diğer karşılaşmasında ise İran, Tunus'u 71-58 mağlup etti ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı. -B GRUBU'NA BİR GÜN ARA- Şampiyonada B Grubu'ndaki mücadelelere 1 gün ara verilecek. Üç günlük zorlu mücadelenin ardından yarını dinlenerek geçirecek takımlar, 1 Eylül Çarşamba günü gruplarındaki dördüncü maçlarını oynayacak. 1 Eylül Çarşamba günü saat 16.30'da Hırvatistan-Tunus, 19.00'da İran-ABD ve 21.30'da da Brezilya-Slovenya maçları yapılacak. -PUAN DURUMU- B Grubu'nda bugün yapılan maçlar sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: Takım O G M A Y P -------------------------------------------------------------------------- ABD 3 3 - 275 223 6 Brezilya 3 2 1 229 200 5 Slovenya 3 2 1 248 239 5 Hırvatistan 3 1 2 237 251 4 İran 3 1 2 190 214 4 Tunus 3 - 3 179 231 3