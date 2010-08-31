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Spor

ABD B GRUBU'NUN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ  İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 10:09

-ABD B GRUBU'NUN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ  İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda üçüncü gün maçları sona ererken, Brezilya'yı 70-68 yenen ABD liderliğini sürdürdü. Brezilya, aldığı bu sonuca rağmen ikinci sırada kalırken, Hırvatistan'ı 91-84 mağlup eden Slovenya, 3. sırada yer aldı.  Günün diğer karşılaşmasında ise İran, Tunus'u 71-58 mağlup etti ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı. -B GRUBU'NA BİR GÜN ARA- Şampiyonada B Grubu'ndaki mücadelelere 1 gün ara verilecek. Üç günlük zorlu mücadelenin ardından yarını dinlenerek geçirecek takımlar, 1 Eylül Çarşamba günü gruplarındaki dördüncü maçlarını oynayacak. 1 Eylül Çarşamba günü saat 16.30'da Hırvatistan-Tunus, 19.00'da İran-ABD ve 21.30'da da Brezilya-Slovenya maçları yapılacak. -PUAN DURUMU- B Grubu'nda bugün yapılan maçlar sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: Takım                   O          G       M        A          Y       P -------------------------------------------------------------------------- ABD                     3          3       -       275         223     6 Brezilya                3          2       1       229         200     5 Slovenya                3          2       1       248         239     5 Hırvatistan             3          1       2       237         251     4 İran                    3          1       2       190         214     4 Tunus                   3          -       3       179         231     3

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