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Dünya

ABD, Avrupa’ya laptop yasağından vazgeçti

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden gerçekleştirilen uçuşlarda kabine laptop, tablet gibi cihazların alınmasına yasak getirmişti

18 Mayıs 2017 17:38

ABD ve AB ile yapılan görüşmelerin ardından Avrupa’dan ABD’ye gerçekleştirilen uçuşlarda laptop yasağının uygulanmamasına karar verildi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden gerçekleştirilen uçuşlarda kabine laptop, tablet gibi cihazların alınmasına yasak getirmişti. ABD ve Avrupa Birliği yetkilileri, bu yasağın Avrupa’dan gerçekleştirilen uçuşları da kapsamasına karşı çıktı. Karar, Brüksel’de gerçekleştirilen ve hava güvenliğine yönelik tehditlerin ele alındığı dört saatlik görüşmenin ardından alındı. Yetkililer, çeşitli önlemlerin alınması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığını dile getirdi. 


ABD, Mart Türkiye, Fas, Ürdün, Mısır, BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten gerçekleştirilen doğrudan uçuşlarda yolcuların kabine cep telefonu dışında laptop gibi büyük elektronik cihazların kabine alınmasına yasak getirmişti. ABD’nin tartışmaları da başlatan kararının ardından aynı kararı İngiltere de uygulamaya başlamıştı.

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