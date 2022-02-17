ABD askerleri, Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki havalimanına indi

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Yüzlerce ABD'li paraşütçü asker, NATO'nun doğu cephesini güçlendirmek için yapılan hamleler kapsamında Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir havalimanına vardı.

AFP muhabirlerinin aktardığına ABD askerleri Rzeszow Havalimanı'nda iki Boeing C-17 askeri kargo uçağından inerek otobüslere bindi. Havalimanı, Polonya'nın Ukrayna sınırından yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunuyor.

Askerlerin havalimanından ayrılmak ve geri dönmek için Black Hawk ve Chinook helikopterleri kullandığı belirtildi.

Havalimanı terminali yakınlarında içinde zırhlı araçlar, askeri kamyonetler, konteynerler ve daha fazla asker bulunan bir kamp kurulduğu da belirtildi.

Kontrol noktalarındaki çavuşlardan biri, "Burada ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz" dedi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağına karşı AB ve NATO üyesi Polonya'ya geçici olarak 4 bin 700 asker daha yollayacağını açıklamıştı. Bu kararla Polonya'daki ABD askeri sayısı yaklaşık olarak 10 bine çıktı.

Bölüğün komutanı Chris Donahue, "Bu konuşlandırma kolektif olarak herhangi bir savaş girişimini önlemek için yapıldı. Amacı tamamıyla savunmadır" dedi.

Rzeszow Havalimanı, Podkarpackie bölgesi için sivil havalimanı olarak da görev yapıyor.