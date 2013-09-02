ABD askerleri de Suriye ile savaşmak istemiyor

Dünya, 21 Ağustos’ta Şam’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığı öne sürülen Suriye’ye yönelik operasyonu tartışırken, olası müdahaleyle ilgili bir çıkış da Amerikan askerlerinden geldi.

Kağıtlara yazdıkları mesajlarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan Amerikan askerleri, “Suriye’yle savaşa hayır” mesajı verdi.

ABD ordusu mensuplarının çektirdikleri fotoğraflarda, yüzlerini gizlemeleri dikkat çekti.

Askerler, kağıtlara yazdıkları mesajlarda kullandıkları ifadelerden bazıları şöyle:

'Obama, El Kaide isyancılarınla yan yana savaşmayacağım'

“Donanmaya Suriye’deki iç savaşta El Kaide’ye karşı savaşmak için katılmadım.”

“Orduya başka ülkelerin iç savaşlarının parçası olmak için katılmadım. Suriye’den uzak durun.”

“Obama, senin El Kaide isyancılarının yanında savaşmak için Suriye’ye gitmeyeceğim. İnsanlar uyanın artık.”

“Orduya Suriye iç savaşında El Kaide’nin yanında savaşmak için katılmadım. Anayasamızı korumak için katıldım. Çok geç olmadan uyan Amerika.”