T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD askerleri de Suriye ile savaşmak istemiyor

Sosyal medyada organize olan ABD askerleri, Washington yönetimine verdikleri mesajda 'Suriye ile savaşmak istemiyoruz' dedi

02 Eylül 2013 12:25

 

Dünya, 21 Ağustos’ta Şam’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığı öne sürülen Suriye’ye yönelik operasyonu tartışırken, olası müdahaleyle ilgili bir çıkış da Amerikan askerlerinden geldi.

Kağıtlara yazdıkları mesajlarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan Amerikan askerleri, “Suriye’yle savaşa hayır” mesajı verdi.

ABD ordusu mensuplarının çektirdikleri fotoğraflarda, yüzlerini gizlemeleri dikkat çekti.

Askerler, kağıtlara yazdıkları mesajlarda kullandıkları ifadelerden bazıları şöyle:

 

'Obama, El Kaide isyancılarınla yan yana savaşmayacağım'

 

“Donanmaya Suriye’deki iç savaşta El Kaide’ye karşı savaşmak için katılmadım.”

“Orduya başka ülkelerin iç savaşlarının parçası olmak için katılmadım. Suriye’den uzak durun.”

“Obama, senin El Kaide isyancılarının yanında savaşmak için Suriye’ye gitmeyeceğim. İnsanlar uyanın artık.”

“Orduya Suriye iç savaşında El Kaide’nin yanında savaşmak için katılmadım. Anayasamızı korumak için katıldım. Çok geç olmadan uyan Amerika.”

\

ETİKETLER

suriyeiç savaşabdorduel kaide

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24