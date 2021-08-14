ABD askerleri Afganistan'a uçarken Taliban, Kabil'e 80 kilometre uzaktaki stratejik şehri ele geçirdi

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ABD askerleri tahliyelere başlamak üzere Kabil'e uçarken, Taliban Afgan başkentinin yakınlarında bir kentin kontrolünü daha sağladı.

Hızlı bir şekilde toprak ele geçirmeye devam eden Taliban'ın Kabil'e 70 kilometre mesafedeki Logar vilayetinin başkenti Pul-i Alem'i ele geçirdiği ifade edildi.

Reuters'a konuşan bir vilayet konseyi üyesi, Taliban güçlerinin ciddi bir direnişle karşılaşmadığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon), pazar akşamı itibariyle tahliyelere destek vermek için 3 bin asker içeren 2 müfrezenin Kabil'de olacağını ifade etti.

İsmi paylaşılmayan bir ABD kaynağı, Reuters'a yaptığı açıklamalarda, "Geldiler, yarına kadar da gelmeye devam edecekler dedi.

Britanya ve başka Batı ülkeleri de tahliyeler için Afgan başkentine asker gönderiyor.

Askerler aralarında büyükelçilik çalışanları ve onlara yardım eden Afganlar ile aileleri bulunan binlerce kişinin tahliye edilmesine yardımcı olacak.