"ABD askeri Musul operasyonuna maske ve peşmerge üniformasıyla katılıyor"

ABD askerinin maske takarak, peşmerge üniforması giyerek Musul operasyonuna katıldığı iddia edildi. Maskeli askerlerin kendilerinin fotoğrafını çeken gazetecilere İngilizce olarak “Bu fotoğrafların hiçbirini yayınlamayacaksınız” dediği belirtildi.

Bölgeden bildiren Hürriyet muhabirleri Gülden Aydın ve Sebati Karakurt'un Musul operasyonuyla ilgili izlenim haberi şöyle:

Irak’ın Musul kentini IŞİD'den geri almak için başlatılan operasyon beşinci gününde. Dün IBKY’ye bağlı peşmerge, Başika, Navaran ve Tilskof olmak üzere üç bölgede taarruza geçti. Peşmerge birkaç saatlik çatışmanın ardından Musul’un 15 km kuzeyinde yer alan stratejik öneme sahip Navaran köyünü ele geçirdi. Musul’a doğru ilerlemeyi sürdüren Irak ordusu ise kentin doğu kapısı sayılan Bartilla’da kontrolü sağladı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IBKY) askeri gücü peşmerge'nin Musul’un 15 km kuzeyindeki Navaran cephesine sabah ulaştığımızda bombalar, havan topları patlıyor, doçkalar ateşleniyordu. Ağır silahlarla yüklü araçlar, ambulanslar, cephe gerisindeki asfalta inen helikopterler ve jetlerin eşliğinde kendimizi bir savaş cehenneminin ortasında bulduk. Bomba ve top gümbürtülerine havan toplarının ıslıkları ekleniyordu. Gökyüzü, şarapnel parçalarının oyduğu toprak parçalarıyla griden siyaha boyanıyordu.

IŞİD tuzaklar bırakıp kaçmış

Navaran köyü, sabah 09.00’da peşmergenin eline geçmişti. Yol kenarında IŞİD'in döşediği mayın ve bomba düzenekleri etkisiz hale getiriliyor, köyün içindeki bubi tuzakları aranıyordu. Havaya uçmamak için yolun dışına adım atmıyoruz. Birkaç metre ötesinde olduğumuz bu Arap köyünü, IŞİD, 2014 haziranında ele geçirince sakinleri Musul ve Erbil’e kaçmış, köye IŞİD yerleşmişti. Bu köyde ne bir insana, ne bir hayvana, ne de bir çiçeğe hayat hakkı tanınmıştı. Navaran’ın üstündeki tepeye o tarihte konuşlanan peşmerge, IŞİD'in IBKY’nin Duhok vilayetine ve köylere ilerlemesini engellemişti. Ölü ve yaralı durumunu sorduğumuz bir peşmerge, “Navaran’da bir şehit verdik, üç yaralımız var. IŞİD, Navaran’dan Musul’a kaçtı. Köylerde durum nedir, şehit sayısı kaç olur, Allah bilir” diyor.

"Kıyamet kopuyor"

IŞİD'in elinde bulunan ve yanı başımızdaki arazide yer alan Fazıliye, Ömerkapçi, Kanuna, Barina köyleri ile Başika Nahiyesi’nde kıyametler kopuyordu. Köyler o kadar yakınımızdaydı ki, IŞİD'in yaktığı petrolün kokusunu duyuyorduk. Sinema koltuklarında seyrettiğimiz savaşın bu kez tam da içindeydik. Peşmerge, Ferid Cemal komutasında bu dört köy ile Başika nahiyesinde göze göz, dişe diş savaşıyordu. Pikaplar, kadınlı erkekli askerleri son hızla köylere taşıyordu. Bir kenarda yüzleri maskeli, peşmerge üniforması giyenlerin ABD askeri olduğunu, fotoğraflarını çektikten sonra İngilizce çok sert bir şekilde “Bu fotoğrafların hiçbirini yayınlamayacaksınız” ikazıyla anlıyoruz. Köylerdeki savaşı izlerken Fazıliye köyüne bomba atılıyor. Bir Peşmerge, “Türk birliği attı” diyor. Yanındaki Peşmerge, bize bakarak “No Türki” diyor.

IŞİD'in kanasalı sniper'ları

Toprak yığınları ve derin hendeklerle kesilen cephenin son sınırındayız. IŞİD'in bomba yüklü araçlarla saldırmasını önlemek için yapılmışlar. Cephe tarafında kalan son hendek sınırında ise kamyonetlerin üzerinde ‘Doçka, 106’ adı verilen mobil toplar hizalanmış. Daha geride ise tanklar. Kısa bir süreliğine top ve bomba sesleri kesiliyor. Derken 300 metre ötemizdeki Barima köyünden yani IŞİD tarafından Kanas sesleri geliyor. Peşmergeler, “Çabuk yere yatın, siperlere girin. DEAŞ’ın keskin nişancıları ateş ediyor” diyor. Peşmerge karşılık veriyor. Silah sesleri altında geçen dakikalarda, savaşı ve ölümü iliklerimizde hissediyoruz.

Irak ordusu doğu kapısında

- Çift koldan devam: IŞİD'in Irak’taki son kalesi olan Musul’u geri alma operasyonunda dün hem Peşmerge güçleri hem de Irak ordusu büyük ilerleme kaydetti. Erbil merkezli Rudaw’a göre sabah saatlerinde üç koldan saldırıya geçen peşmerge güçleri, dün Musul’un kuzeyindeki 9 köyde daha kontrolü sağlamayı başardı. Peşmerge, Türk askerinin de bulunduğu Başika beldesinin ise 1 km kadar yakınına ulaştı.

- Bartilla alındı: ABD eğitimli Irak Özel Kuvvetleri ise IŞİD'in kontrolündeki, Musul’un 20 km doğusundaki Hıristiyan kasabası Bartilla’ya dün şafak vaktinde operasyon düzenledi. Yoğun çatışmaların ardından Irak Özel Kuvvetleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının da yardımıyla kasabayı ele geçirdi. IŞİD'in dokuz intihar saldırısı düzenlediği belirtilirken, can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. IŞİD'in işgalinin ardından nüfusunun büyük kısmı kaçmış olan Bartilla, “Musul’un doğu kapısı” olarak nitelendiriliyor.

- ABD ilk kaybını verdi: AFP’nin haberine göre ABD, Musul operasyonunda ilk kaybını verdi. Üst düzey ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, adı açıklanmayan bir askerin ‘Musul bağlantılı bir operasyon sırasında’ meydana gelen bombalı saldırıda yaralandığı ve daha sonra öldüğü kaydedildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, Musul’u operasyonunun başlangıcından bu yana 3 bin 700’ü dün olmak üzere toplam 5 bin 640 kişinin yerlerinden olduğunu duyurdu.