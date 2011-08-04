ABD artık süper güç olmayacak

T24 - Savaş zamanlarında ABD Kongre’sinden istediği bütçeyi çıkarmakta zorluk çekmeyen Pentagon, yeni kabul edilen bütçe planı nedeniyle alarma geçti. Savunma analistleri, yapılacak kesintilerin gelecekte ABD’yi “dünyanın süper gücü konumundan düşüreceğini” öne sürdü.



Geçmişte Predator insansız hava araçları veya Virginia sınıfı denizaltılar gibi çeşitli silahların projeleri için bütçe sıkıntısı çekmeyen Pentagon’u, önümüzdeki yıllarda büyük kesintiler bekliyor. Pentagon zamanında ordu yetkililerinin gereksiz olarak belirttiği mayına ve pusuya karşı dayanıklı MRAP zırhlı araçları için bile istemedikleri halde para almıştı.



Pentagon’a sunulan imtiyazlar, kurumun 2001 yılında 307 milyar dolan bütçesini 10 yılda yüzde 72 artırarak 2011’de 529 milyar dolara çıkardı. Ancak ABD Kongre’sinin kabul ettiği yeni bütçe planı, Pentagon’un önümüzdeki 10 yıl içinde 350-800 milyar dolar kesinti yapmasını öngörecek.



Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi’nden Travis Sharp, “Bu Pentagon’un en kötü kabusu” yorumunu yaparken, savunma analisti Mackenzie Eaglen, “Bu Pentagon için tam bir kaos” ifadesini kullandı.



Pentagon’da yetkililer, şimdiden gelecekte karşılarına çıkabilecek senaryolara hazırlık yapıyor. Öte yandan, savunma sanayi lobicileri en iyi projelerini nasıl koruyabilecekleri derdinde.



Bütçe analisti Sharp, “ileride yapılacak kesintiler beklendiği kadar yüksek olmasa bile 300 milyar dolarlık F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programını rafa kaldırabilir” ifadesini kullandı. Sharp, “Pentagon yetkililerinin 200 milyar dolarlık bir miktarı kenara ayırarak, nükleer silah cephaneliğini modernize etmeyi tercih edebileceklerini” sözlerine ekledi.





Ne kadar kısıtlama yapılacak?



Washington’da yapılan anlaşma gereği, Kongre yıl sonuna kadar bütçe açığında 1.5 trilyon dolarlık boşluğu kapamak için hangi kurumlarda kesintiye gideceğine karar verecek.



Salı günü ABD Başkanı Barack Obama 900 milyar dolarlık tasarrufa gidilmesini attığı imzayla onayladı. Kongre’nin atayacağı komite, tasarrufa gidilmesi için Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ulusal güvenliği ilgilendiren diğer kurumlarda yapılacak kaynak kesintisine karar verecek.



Komitenin yapacağı kesintiler kapsamında, Pentagon’un 500 milyar dolarlık bir tasarrufa gitmesi gerekebilir.





ABD süper güç rolünü bırakıyor



El Kaide’nin neredeyse etkisiz hale geldiğini düşünen ve Afganistan’dan askerleri çekmeye başlayan Washington, kendini bütçe kesintisine hazırlamıştı. Analistler, kısa dönemde bütçe kesintilerinin ılımlı olacağını ancak önümüzdeki 10 yıllık süreçte can sıkıcı bir hal alabileceğini belirtti.



Öte yandan, Washington’daki askeri analistler savunma bütçesinde kesintiye gidilmesinin askerlerin aileleri için olumsuz etkiler doğurabileceğini ifade etti. American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşundan Thomas Donnelly, “ABD’nin savunma bütçesini eritmesinin, dünyanın süper gücü olmaktan vazgeçmesi anlamına geldiğini” ifade etti.



Donnelly, “Dünyayı Çinlilerle veya nükleer silahlara sahip İran’la paylaşmak mı istiyorsunuz? ABD’nin dünyayı yönetmesinden daha kötü bit şey varsa, o da dünyayı ABD’den başka bir ülkenin yönetmesi” dedi.



Birçok Pentagon yetkilisi ve savunma analisti için, savunma bütçesinin kesilmesi Washington’da yaşanan bütçe krizinden çok daha karanlık bir senaryo doğuracak.





