ABD artık Rusya'yı eleştirmeyecek

ABD'nin artık Rusya'nın ' egemen demokrasisini' demokrasisini eleştirmeyeceği bildirildi.



ABD Başkanı Barack Obama'nın bir danışmanının sözlerini bugün aktaran Rus Kommersant gazetesi, ABD'nin bundan böyle kamuoyu önünde "egemen Rus demokrasisini" eleştirmeyeceğini yazdı.



Rusya Devlet Başkanlığı Danışma Kurumunun Birinci Başkan Yardımcısı Vladislav Surkov ile dün Kremlin'de görüşen ABD Başkanı Obama'nın danışmanlarından Michael McFaul Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, "artık Rus-ABD işbirliğini zora sokan eski yöntemlere başvurmama kararı aldık" ifadesini kullandı.



Kommersant'ın haberinde, ABD'nin Moskova'ya demokrasiyi bundan böyle Rus yetkililerini kızdırarak değil, Rus sivil toplum örgütleriyle yapacağı pratik çalışmalarla öğretmeyi hedeflediği vurgulandı.



Kommersant, bu gelişmenin, Obama yönteminin eski ABD yönetimlerin aksine, artık Rusya'daki insan haklarının durumunu kamuoyu önünde eleştirmeyeceği anlamına geldiğini savundu.



Michael McFaul'un Kremlin'deki yaptığı görüşmelerin, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'nun bugün başlayacak iki günlük ziyaretine hazırlık niteliği taşıdığı belirtildi.