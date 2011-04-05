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Dünya

ABD artık Libya’yı vurmayacak

Pentagon, Libya'ya karşı girişilen uluslararası operasyondan savaş uçaklarını ve Tomahawk füzelerini...

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Pentagon, Libya'ya karşı girişilen uluslararası operasyondan savaş uçaklarını ve Tomahawk füzelerini geri çektiğini ancak NATO’dan istek geldiği taktirde hava saldırılarına yeniden başlanacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Pazar günü ve dün ABD uçaklarının sadece iki hava saldırısı yaptığı, aynı süre zarfında, ABD güçlerinin hiç Tomahawk füzesi saldırısında bulunmadığı belirtildi.

Operasyonun komutasının NATO'nun devraldığı hatırlatılan açıklamada, ABD'nin artık operasyona sadece bilgi sağlama, keşif, gözetim amaçlı, havada yakıt ikmali yapacak ve düşmanın radar ve telsiz iletişimini engelleyecek uçaklarla katılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, NATO'dan istek geldiği takdirde, ABD ordusunun yine hava saldırılarında bulunabileceği ifade edildi.


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