ABD Ankara Büyükelçisi: Ülkelerini tehdit eden teröristlere karşı birlikte savaşmaya devam edeceğiz!

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, uluslararası alanda, Türkiye ve ABD’nin önemli bir stratejik müttefiki olmaya devam ettiğini ifade ederek, “Her ikimizin de ülkelerini tehdit eden teröristlere karşı birlikte savaşmaya ve inandığımız değerleri savunmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD'nin 239. Bağımsızlık Günü için Adana Sheraton Oteli'nde düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Mustafa Büyük ve çok sayıda konuk katıldı. İstiklal Marşı ve ABD Ulusal Marşı'yla başlayan etkinlikte, ABD askerleri bayrak töreni de gerçekleştirdi. Resepsiyonda konuşan ABD Adana Konsolosu John Espinoza, Temmuz ayında Adana'daki görevinin sona ereceğini hatırlatarak, "Türkiye'yi ve Adana'yı özleyeceğim. Kebabı, baklavayı çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.



Törende konuşma yapan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ise Türkiye ile ABD'nin çok iyi bir müttefik olduğunu kaydederek, “Bu güzel şehirde Amerikan ordusu varlığı 1954’ten beri var ve ABD. Konsolosluğu 1961 yılında İskenderun’dan Adana’ya taşındı. Buradaki işimiz her zamanki önemini koruyor. Bu özel gün bana birlikte yaptığımız çalışmaların ülkeler ve insanlar olarak paylaştığımız değerleri vurguladığını hatırlatıyor ve bu değerler sizinle Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunu kutlarken gurur duymamı sağlayan değerlerle aynı” diye konuştu.

'İnsani yardım konusundaki ortaklığımız, gücümüzü ve kararlığımızı gösteriyor'





Bu iki ülkenin birlikte önemli şeyler yaptığını kaydeden Bass, “Uluslararası alanda, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli bir stratejik müttefiki olmaya devam ediyor ve her ikimizin de ülkelerini tehdit eden teröristlere karşı birlikte savaşmaya ve inandığımız değerleri savunmaya devam edeceğiz. Benzer şekilde, hem teröristler hem de Esat rejimi tarafından tehdit edilen Suriyelilere ve Iraklılara insani yardım yapma konusundaki ortaklığımız, gücümüzü ve kararlığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Büyük, Büyükelçi Bass ve Konsolos Espinoza birlikte pasta kesti. Resepsiyon müzik dinletisi ile devam etti.