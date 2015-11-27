ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Dündar ve Gül'ün tutuklanmasına tepki: Oldukça endişeliyiz

ABD Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'larında silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Büyükelçiliğin Twitter adresinden bir açıklama yapılarak, "Bir basın kurumunun daha baskılandığını düşündüren gelişmelerden oldukça endişeliyiz" dendi.

Açıklamada, "Türk mahkemelerinin ve yetkililerin, T.C. Anayasası'nda yüceltilen basın özgürlüğü temel ilkesini güvence altına almalarını umuyoruz" ifadeleri yer aldı.