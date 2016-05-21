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Dünya

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'dokunulmazlık' yorumu: Endişe duyuyoruz

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi twitter sayfasından yapılan açıklamada, dokunulmazlıkların kaldırılmasının Türkiye'de demokrasinin kalitesini düşüreceği belirtildi

21 Mayıs 2016 21:57

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle ilgili açıklamasında, "Endişe duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ‘ABD, Türkiye Parlamentosunun Anayasa Değişikliği Oylamasından Endişe Duymaktadır’ başlığıyla Türkçe ve İngilizce paylaştığı açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner’a ait olduğu belirtildi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin, Türkiye demokrasisinin kalitesini düşüreceği savunulan yazılı açıklama, şöyle:

“Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye parlamentosu tarafından 20 Mayıs 2016’da kabul edilen ve 100’den fazla milletvekilinin meclis dokunulmazlığını kaldıracak anayasa değişikliğinin, Türkiye genelinde ifade özgürlüğü üzerinde dondurucu bir etkisi olmasından endişe duymaktadır. Söz konusu mevzuatın, bir sonraki aşamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na gönderileceği anlaşılmaktadır.

'Bu değişiklik Türkiye demokrasisinin kalitesini düşürecektir'

 

Kanunlar önünde eşitlik, demokratik toplumların ortak prensibidir. Ancak, siyasi söylemde bulunma özgürlüğünün, söylenenler pek çok kişi tarafından tartışmalı ve rahatsızlık verici bulunsa dahi, her birey için korunması gereken bir husus olduğuna güçlü şekilde inanmaktayız. Bu durum, bir ülkenin vatandaşlarının seçilmiş temsilcilerinin söylemlerine ilişkin ise özellikle önem taşımaktadır.

Öngörülen bu yasal değişikliğe ilişkin gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Bu değişiklik, siyasi tartışma alanının daralması sonucunu doğurursa, Türkiye demokrasisinin kalitesini düşürecektir.”

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ABD Ankara BüyükelçiliğiMark Tonerdokunulmazlıkendişe

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