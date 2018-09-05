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Dünya

ABD Ankara Büyükelçiliği: İdlib operasyonu Suriye'de çatışmayı tırmandırır

"ABD Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı"

05 Eylül 2018 17:43

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Bakan Çavuşoğlu ve  ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir oldular. ABD DİB Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" denildi.

 

 

 

 

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