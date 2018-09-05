ABD Ankara Büyükelçiliği: İdlib operasyonu Suriye'de çatışmayı tırmandırır

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir oldular. ABD DİB Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" denildi.