ABD Afganistan'ı bununla izleyecek

T24 - ABD'li ve İngiliz mühendisler, ABD ordusu için Afganistan’ı tepeden gözetleyecek eşi benzeri görülmemiş dev bir hava aracı tasarladı.



ABD, Afganistan’da 2011’de hizmete sokmayı planladığı dev bir proje üzerinde çalışıyor. Göklerde üç hafta görev yapabilecek ve yer kontrolünün yanı sıra askerlere destek güç sağlayacak olan insansız dev hava araçlarının 2011’in sonlarında göreve başlaması bekleniyor.



Koalisyon güçleri için Afganistan’daki savaşın kaderini değiştirebilecek bu araçlar LEMV (uzun süre havada kalıp, hızlı ve doğru istihbarat toplayan araç) olarak adlandırılıyor. IRS (istihbarat, gözetleme ve keşif) görevi yürütecek LEMV araçları, İngiliz ve ABD’li mühendisler tarafından karada mücadele eden askerlere en üst seviyede istihbarat desteği sağlaması için tasarlandı.



Helyum dolu araç yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 21 gün boyunca 6 bin 700 metre irtifada kendi halinde uçabilecek özelliğe sahip. Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük insansız hava aracı unvanını alacak olan LEMV, yaklaşık 150 km/s hıza ulaşabilecek.



Space.com sitesinin verdiği bilgilere göre ise, birkaç model halinde tasarlanması düşünülen araçlar 92 metre uzunluğa erişebilecek. 1.113 kilo taşıma yükü olacak araçlar sadece 54.7 km/s hıza sahip olacak.





Yarım milyar dolarlık proje

Bu projenin geliştirilmesi için ABD, savunma şirketi Northrop Grunman adlı şirkete 517 milyon dolar kaynak aktardı. Şirketin direktörü Alan Metzger, LEMV hava aracının en büyük özelliğini havada uzun süre kalabilmesi ve bu sayede çok önemli istihbarat elde edebilmesi olduğunu söyledi.



Engineer dergisine konuşan Metzger, “LEMV dünyanın havada en uzun süre kalan insansız hava aracı olacak. Hiç gözlerini kırpmada tam üç hafta göklerde dolanabilecek” dedi. Metzger ayrıca, LEMV’nin dış yüzeyinin ısıya dayanıklı güçlü sentetik liflerin karışımından oluştuğunu, böylece Taliban militanlarının karadan ateşleyebileceği silahlara dayanıklı olacağını belirtti. ,



Dev hava aracının sahip olduğu temel teknolojik özellikleri geliştiren şirket ise İngiliz Hybrid Air Vehicles. Şirket yetkilileri, LEMV’nin standart bir uçağın çok ötesine geçtiğini belirtti.



İlk uçuşunu 2011’de yapması planlanan LEMV’nin, 2012’de Afganistan’da göreve başlaması bekleniyor. Şu an Afganistan’da kullanımda bulunan 7 bin insansız hava aracı bulunuyor.





Hareket kabiliyeti



LEMV, diğer insansız hava araçlarına ve geleneksel uçaklara kıyasla çok üstün bir aerodinamik sisteme sahip. Aracın itme kuvveti her iki kanat tarafında bulunan itici motorlarla sağlanacak.



Bu motorlar havalanma ve yükselme esnasında turbo dizel motorları, havada hareket sağlamak içinse merkezi turbo jeneratörden sağlanan elektrik kullanacak.



12 metre uzunluğunda, 4.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki kokpitte ise hareket eden hedefleri tespit eden radar ve geniş alan tarayıcı algılayıcılar yerleştirilecek.





