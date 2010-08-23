'ABD Afganistan'dan hemen çekilmemeli'

T24- Afganistan'daki Amerikan ve NATO güçlerinin komutanı Amerikalı General David Petreaus, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan hemen çekilmemesi gerektiğini belirtti.



Petreaus, BBC'ye verdiği demeçte, gelecek Temmuz'da çekilme süreci başladığında Amerikan askerlerinin hemen çekilmemesi gerektiğini, ABD Başkanı Barack Obama'ya bu konuyla ilgili samimi öneride bulunacağını kaydetti. David Petraeus, önerisinin kabul ya da reddedilmesinin Başkan'ın yetkisinde olduğunu söyledi.



General Petreaus, Taliban hareketinin kilit noktalarda durdurulduğunu ifade ederek, militanların güvenli sığınaklarını imha etmenin önemli olduğunu vurguladı.



Yerini aldığı General Stanley McChrystal gibi görevden alınmaktan endişe edip etmediği

sorusuna karşılık da Petreaus, ''Böyle bir iş yaptığınızda her zaman son işiniz olduğunu düşünüyorsunuz'' yanıtını verdi.



Petreaus, ülkenin güneyinde ve başkent Kabil'de Taliban'ın elde ettiği kazanımları geri çevirmeyi başardıklarını söyledi. General Petreaus, Taliban'ın kalesi durumundaki mevzileri yoketmenin gerekli olduğunu vurguladı.



Petreaus'tan önceki komutan McChrystal, kendisinin ve yardımcılarının Rolling Stone dergisine, Başkan Barack Obama yönetiminin tepkisine yol açan demeçler vermeleri üzerine görevinden alınmıştı.