T24 LogoT24 Logo
Dünya

'ABD Afganistan'dan hemen çekilmemeli'

General David Petreaus, Afganistan'da ABD önderliğindeki NATO kuvvetlerinin komutanlığına atanmasından sonra BBC'ye konuştu.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Afganistan'daki Amerikan ve NATO güçlerinin komutanı Amerikalı General David Petreaus, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan hemen çekilmemesi gerektiğini belirtti.


Petreaus, BBC'ye verdiği demeçte, gelecek Temmuz'da çekilme süreci başladığında Amerikan askerlerinin hemen çekilmemesi gerektiğini, ABD Başkanı Barack Obama'ya bu konuyla ilgili samimi öneride bulunacağını kaydetti. David Petraeus, önerisinin kabul ya da reddedilmesinin Başkan'ın yetkisinde olduğunu söyledi.


General Petreaus, Taliban hareketinin kilit noktalarda durdurulduğunu ifade ederek, militanların güvenli sığınaklarını imha etmenin önemli olduğunu vurguladı.


Yerini aldığı General Stanley McChrystal gibi görevden alınmaktan endişe edip etmediği
sorusuna karşılık da Petreaus, ''Böyle bir iş yaptığınızda her zaman son işiniz olduğunu düşünüyorsunuz'' yanıtını verdi.


Petreaus, ülkenin güneyinde ve başkent Kabil'de Taliban'ın elde ettiği kazanımları geri çevirmeyi başardıklarını söyledi. General Petreaus, Taliban'ın kalesi durumundaki mevzileri yoketmenin gerekli olduğunu vurguladı.


Petreaus'tan önceki komutan McChrystal, kendisinin ve yardımcılarının Rolling Stone dergisine, Başkan Barack Obama yönetiminin tepkisine yol açan demeçler vermeleri üzerine görevinden alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24