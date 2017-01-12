ABD Afganistan'da sivil kayıpları doğruladı

ABD Ordusu, Afganistan’ın Kunduz kentinde düzenledikleri bir hava operasyonu sırasında 33 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladı. Konuyla ilgili perşembe günü yayımlanan raporda, geçen kasım ayında düzenlenen operasyonun detaylarına yer verildi.

Buna göre, ABD askerleri Kunduz'da sivil halka ait evlerden kendilerine ateş açılması sonucu bu evlere 'meşru müdafaa' için havadan bombardımana başladı. Afgan askerleriyle birlikte yürütülen ortak müdahalede 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rapora göre, Afgan askerleri beraberindeki danışma görevi yürüten Amerikalı küçük bir destek ekibiyle 3 Kasım akşamı Kunduz'a bağlı Bos köyünde Taliban savaşçılarını yakalamak için bölgede arama başlattı. Aramalar sırasında askerlere evlerden ateş açıldı.

Afganistan'daki NATO birliklerinin Komutanı ABD'li General John Nicholson, yaptığı açıklamada, "Bu çerçevede masum insanların hayatını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum" ifadesini kullandı. Nicholson, "Cumhurbaşkanı Gani'ye ve Afgan halkına sivillerin korunması için gereken tüm önlemlerin alınacağını temin ederim" dedi.

ABD son dönemde Taliban'a yönelik hava saldırılarını artırdı. ABD Hava Kuvvetlerinin açıkladığı son raporlara göre, 2016'daki hava operasyonlarının sayısı 2015'e göre yüzde 40 arttı.

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dpa, afp/ MK/BS