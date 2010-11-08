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Dünya

ABD AFGANİSTAN'DA DEVİR İÇİN TAKVİM HAZIRLADI LONDRA (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-ABD AFGANİSTAN'DA DEVİR İÇİN TAKVİM HAZIRLADI LONDRA (A.A)- 08.11.2010 - Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı Orgeneral David Petraeus'un, Afganistan'daki bölgelerin kontrolünün Afgan güçlerine devriyle ilgili bir takvim hazırladığı bildirildi. İngiliz Times gazetesinin haberinde, General Petraeus'un hazırladığı ve Lizbon'daki NATO zirvesinde liderlere sunulacak olan Afganistan'daki bölgelerle ilgili haritada, altı ay içinde Afgan güçlerine devredilmesi beklenen bölgelerin "yeşil" olarak gösterildiği belirtildi. Haritada, Herat bölgesinin hükümet güçlerine kısa süre içerisinde devredilmesi, Kandahar ve Helmand bölgelerindeyse NATO güçlerinin en az iki yıl daha kalmasının öngörüldüğü kaydedildi. Lizbon'da 19-20 Kasımda yapılacak zirvenin en önemli maddesini Afganistan'daki durum oluşturacak.

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