ABD, Afganistan'daki diplomatik varlığını askıya aldı; misyonunu Katar'a taşıdı

T24 Dış Haberler

ABD, askerlerinin tamamı ülkeden tahliye edildikten sonra Afganistan'daki diplomatik varlığını sonlandırdığını ve diplomatik misyonunu Katar'a taşıdığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, askerler çekilmiş olsa bile Washington'ın insanların ülkeden ayrılması için "durmadan" çalışmaya devam edeceğini söyledi. Afganistan savaşında Batılı güçlere yardım eden binlerce Afgan'ın Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede kaldığı belirtilmişti.

Blinken, konsolosluk görevleri ve insani yardım dahil olmak üzere Afganistan'la diplomatik görevlerini artık Katar'ın başkenti Doha'dan yürüteceğini bildirdi.

"ABD'nin Afganistan temaslarında yeni bir sayfa açıldı. Bu dönemde diplomasiyi öne çıkaracağız" diyen Blinken, "ABD'lilere, yabancı vatandaşlara ve Afganlara istedikleri taktirde ülkeyi terk etmeleri için yardım edeceğiz" diye konuştu.

Blinken, Afganistan'da hala ülkeden ayrılmak isteyen 100'den fazla ABD'li olduğuna inandıklarını ve Washington'un tam sayıyı tespit etmek istediğini belirtti.

ABD'li bakan, toplantı boyunca gazetecilerin bağırarak sorduğu soruları cevapsız bıraktı.