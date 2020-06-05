ABD, Afganistan'da ateşkesin sona ermesinden bu yana ilk kez Taliban'ı vurdu

T24 Dış Haberler

ABD, geçen aylarda varılan ateşkesin sona ermesinden bu yana ilk kez Afganistan'da Taliban'ı vurdu.

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerinin sözcüsü olan Sonny Leggett, perşembe ve cuma günü Afganistan'ın farklı bölgelerinde Taliban'a hava saldırıları düzenlendiğini belirtti.

Leggett, barış sürecinin başarılı olabilmesi için tüm tarafların şiddeti azaltması gerektiğini ifade etti.

23 Mayıs'ta Ramazan Bayramı nedeniyle Taliban üç günlük ateşkes ilan etmişti. Ateşkes 26 Mayıs'ta sona erdi.

Ateşkes ve taraflar arası görüşmeler, bu sene ABD arabuluculuğuyla 20 yıllık savaşı bitirmek için başlayan "barış süreci"nin somut adımları olarak görülüyor.