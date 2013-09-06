ABD, Adana Konsolosluğu'nu boşaltıyor

ABD Senatosu’nun Beyaz Saray’a Suriye’yi vurma yetkisi veren yasa tasarısı onaylamasından önce Washington yönetimi, cuma sabahı bir duyuru yayınlayarak Türkiye, Lübnan ve Irak’ı potansiyel risk altındaki ülkeler arasında sayarak Adana Konsolosluğu ve Beyrut Büyükelçiliği’nin acil durum personeli hariç boşaltılması emir verdiğini duyurdu. ABD, vatandaşlarını da bu ülkelere seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

Tolga Tanış'ın hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Bakanlık duyurusunda Adana’daki personel ve ailelerinin bölgeden ayrılması için karar alındığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ABD vatandaşlarına da Türkiye’nin güneydoğusuna seyahat etmemelerini tavsiye ettiği ifade edildi.

6 Eylül itibariyle Adana’daki konsolosluk personelinin çekilmesi izni verildiği hatırlatarak Türkiye’den ayrılmaya çalışacak ABD vatandaşlarının da seyahatleriyle ilgili detaylardan kendilerinin sormlu olacakları vurgulandı. Bölgenin boşaltılması için masraflarını ABD hükümetinin karşıladığı özel bir uçuş olmadığı ifade edildi.

Şiddet uyarısı

Aynı uyarıda, Türkiye’de kalacak ABD vatandaşlarının şiddete uğrama riski de taşıdıkları belirtildi ve “ABD vatandaşlarının gösteriler ve geniş katılımlı toplantılardan kesinlikle uzak durmalarını istiyoruz. Barışçıl gösteriler bile şiddete dönüşebilir” denildi. Ardından Türkiye’de kalacak ABD vatandaşlarına acil durumlar için başvurabilecekleri telefon numaraları, adresler ve web siteleri verildi.

Lübnan da boşaltılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki diplomatlarına da güvenlik endişeleri gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerini söyledi. Bakanlık, Lübnan'daki vatandaşlarından da acilen ülkeyi terk etmelerini istedi.