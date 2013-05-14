ABD Adalet Bakanlığı AP'nin telefonlarını dinlemiş!

Obama yönetimi "telekulak" skandalıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı'nın 2012 yılında 2 ay boyunca uluslararası haber ajansı AP'nin telefonlarını dinlediği ortaya çıktı. Gizlice dinlenen telefonlar konusunda AP Başkanı Gary Pruitt, Adalet Bakanı Eric Holder'e bir mektup gönderdi.



ABD Adalet Bakanlığı bir soruşturma çerçevesinde 2012'de 2 ay boyunca uluslararası haber ajansı AP'nin 20 telefon hattı ile 5 gazetecinin ev ve cep telefonlarını gizlice dinledi.

"Telekulak" skandalının ortaya çıkması sonrası AP Başkanı Gary Pruitt, Adalet Bakanı Eric Holder'a bir mektup göndererek, basın özgürlüğünün zedelendiğini belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü, gazetecilere ve ajansın ofisine ait 20 telefon hattının bir süre dinlendiği bilgisini AP'ye iletti. Adalet Bakanlığı, söz konusu telefonların niçin dinlendiği konusunda ise AP'ye bir açıklamada bulunmadı.

'Haber yapma ve yayınlama hakkı'

Skandalın ortaya çıkması üzerine AP Başkanı Garry Pruitt, dün Adalet Bakanı Eric Holder'a yazdığı mektupta, "AP'nin anayasal haklarından doğan haber yapma ve yayınlama hakkı ciddi bir şekilde zedelenmiştir" dedi.

Mektupta, haber toplama haklarına, benzeri görülmemiş şekilde haksızca müdahale edildiğini belirten AP Başkanı Pruitt, "AP ve muhabirlerinin telefonlarının dinlenmesini meşru gösterecek hiçbir gerekçe olamaz" görüşünü dile getirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası haber ajansı AP'nin telefonlarını 2 ay boyunca niçin dinlediğini açıklamasa da, söz konusu "telekulak" skandalının Yemen'deki bir terör saldırısı planı ve hazırlığıyla ilgili olduğu belirtildi.

Yemen'de CIA operasyonu

AP, 7 Mayıs 2012'de terör örgütü El Kaide'nin Yemen'deki kolunun ABD'ye gidecek bir yolcu uçağına bomba yerleştirmeyi planladığı ve bu planın son anda önlendiğini yazdı. AP'nin haberinde, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nin (CIA) Yemen'deki bir operasyonu konusunda da detaylı bilgiler verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, bu haber üzerine AP'nin 20 telefon hattını ve 5 muhabirinin ev ve cep telefonlarını dinleyerek, bilgi elde etmeye çalıştığı belirtiliyor.