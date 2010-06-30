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Dünya

ABD Adalet Bakanı Holder Afganistan'da

Eric Holder, temaslarında Afganistan'da yargı sisteminin güçlendirilmesi ve yolsuzluklarla mücadele konularına ağırlık veriyor.

30 Haziran 2010 03:00

T24- ABD Adalet Bakanı Eric Holder Afganistan’ı ziyaret ediyor. Holder, temasları sırasında yargı sisteminin güçlendirilmesi ve yolsuzluklarla mücadele konularına ağırlık veriyor.


Adalet Bakanı Holder, yaptığı açıklamada, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınması konularının Amerika için birinci önceliği taşıdığını söyledi.


Holder, Afganistan ziyareti sırasında Amerikalı ve Afgan yetkililerle biraraya gelecek.


Afgan hükümetinin yolsuzlukları önlemede yetersiz kaldığı iddiaları Amerika ve Afganistan’a yardımda bulunan diğer ülkeleri kaygılandırıyor.


Salı günü Afganistan Adalet Bakanı, Amerika’nın Kabil Büyükelçisi Karl Eikenberry’nin adı yolsuzluğa karışan bir bankacıyı yargıya sevketmediği gerekçesiyle kendisini görevden uzaklaştırmakla tehdit ettiğini söyledi.

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