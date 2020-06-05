ABD Adalet Bakanı Barr: Eylemlerde dış mihraklar rol oynuyor

T24 Dış Haberler

ABD Adalet Bakanı William Barr, ülkede siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan protestolarda "dış mihrakların" ve Antifa'ya bağlı "ekstrem provokatörlerin" rol oynadığını iddia etti.

Barr düzenlediği basın toplantısında, "Antifa ve benzer radikal gruplarla beraber siyasi çıkar arayanların eylemlerde şiddet olayı başlattığına dair kanıt bulduk" diye konuştu.

Pazartesi akşamı güvenlik güçleri, Trump'ın hafta sonu saldırıya uğrayan St. Johns kilisesinde fotoğraf çektirebilmesi için barışçıl protestocuları biber gazı ve plastik mermi ile dağıtmış, emri bizzat Bakan Barr'ın verdiği ortaya çıkmıştı. Barr, protestocuları dağıtma kararının arkasında durduğunu ifade etti. Adalet Bakanı, "Beyaz Saray'ı korumak için daha geniş bir tampon bölgeye ihtiyaç duyduğumuza karar verdik" dedi.

William Barr, "dış mihrakların" da sosyal medyayı kullanarak ABD toplumunu bölmeye çalıştığını iddia etti. Bakan, "Bazı yabancı bilgisayar korsanları ve yabancı hükûmetlerle bağlantılı gruplar burada çıkan olaylara odaklanıyor ve fayda sağlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Barr ve Trump, protestolardaki şiddetten sıklıkla Antifa'yı sorumlu tutsa da Las Vegas'da mahkeme eylemlerle bağlantılı olarak aşırı sağcı "Boogaloo" grubundan 3 kişiyi suçlu buldu.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.