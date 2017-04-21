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Dünya
Deutsche Welle

ABD Adalet Bakanı: Assange'ı tutuklamak önceliğimiz

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, başta Wikileaks kurucusu Julian Assange olmak üzere devlet sırlarını ifşa eden kişileri tutuklamanın yeni ABD hükümeti için "öncelik" taşıdığını söyledi.

21 Nisan 2017 19:28

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, devlet sırlarının ifşa edilmesiyle mücadelenin ve bu çerçevede Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasının yeni ABD yönetimi için "öncelik" olduğunu açıkladı.

Washington'da Perşembe günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeff Sessions, "Tüm sızıntı noktalarına karşı çabalarımızı güçlendiriyoruz ve güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Sessions, gizlilik ihlallerinin daha önce eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığı tespitinde bulundu. Sessions, deneyimli güvenlik uzmanlarının "sızıntı noktalarının sayısı karşısında şoka uğradığını" savundu. Sessions, bundan böyle benzer olaylar yaşandığında "insanları hapse atmaya gayret edeceklerini" sözlerine ekledi.

Wikileaks çalışanlarını tutuklama hedefi

Washington Post'ta yayınlanan bir haberde, son haftalarda ABD federal savcılarının Wikileaks çalışanlarının "komplo, hükümet mülkü hırsızlığı ve ABD Casusluk Kanunu ihlalleri" ile suçlanmalarını öngören bir bildiri üzerinde çalıştıkları belirtildi. Bazı diğer medya kuruluşları da bununla örtüşen haberlere imza attı. ABD Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012 yılından bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşıyor. 45 yaşındaki Avustralyalı'nın Ekvador Büyükelçiliği'ni terk ettiği anda yargılanmak üzere İsveç'e iade edileceği ve İsveç tarafından idam cezasıyla cezalandırılabileceği ABD'ye gönderilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu düşünülüyor. Tecavüzle suçlanmakta olan Assange ise, sürecin "siyasi nedenler taşıdığını" ve atıfta bulunulan cinsel ilişki olayında "karşılıklı rıza" söz konusu olduğunu savunuyor.

Wikileaks 2010 yılında ABD'nin dış temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belge yayınlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yayınlanan belgeler arasında ABD güvenlik güçlerinin Irak ve Afganistan savaşlarındaki icraatleri ile ilgili ayrıntılar da yer alıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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