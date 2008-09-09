ABD Açık'ta biletler 3 bin dolar

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Federer tarih yazdı

Haftalar Öncesinden turnuvanın tanıtımına başlayan organizatörler, bu sayede açılış gününde tribünlere tam 59 bin seyirci çekmeyi başardı. İlk 4 gün sonunda turnuvadaki maçları yaklaşık 240 bin kişi izledi.Tribünler tam anlamıyla yıldızlar geçidi gibiydi... John McEruroe, Boris Becker, Ivan Lendl. Obris Evert gibi efsane tenisçilerin yara sıra dünyaca ünlü aktörler Rabert De Niro, Kelsey Grammer, aktrisler Cameron Dm, Kim Catrali, şarkıcılar Janet Jacksoa Aretha Franklsn, medyatik emlak kralı Donald Trump, olimpiyat şampiyonu yüzücü Aaroı Peirsol, dünyanın en iyi golfçülerinden Sergb Garda, ABD Atletizm Milli Takımı sporcuları, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Arma Wintour dahil onlarca ünlü oradaydı. Sırf bu ünlüleri görmek için bile turnuvaya gidenler oldu.Yan final ve final karşılaşmalarının oynandığı cuma, cumartesi ve pazar günlerinin biletleri çok önceden tükendi. Özellikle de VIP localarına ve biletlerine gösterilen ilgi şaşılacak düzeydeydi. Yüzbinlerce dolara satılan VIP localarında bir tane bile boş yer yok. Hepsi büyük holdingler tarafından en az 5 yıllığına satın alınmış.Turnuvada maçlar gündüz ve gece olmak üzere iki seansta oynandığı için, tek biletle bütün bir günün karşılaşmalarını izlemek mümkün değildi Gündüz ve gece seanslarının biletleri ayrı satıldı. Final maçlarının oynanacağı son üç gün her seansın VIP biletleri 1500 dolardan satıldı ve tükendi. Böylelikle bir tam günlük VIP biletinin fiyatı 3 bin dolara ulaştı. VIP bileti alanlara bu paranın karşılığında verilen hizmetler şunlardı:1-Lüks koltuk.2- VIP alanına park etme ayrıcalığı.3- Özel hediye.4-200 dolarlık hediye çeki.5-Sabahları saat 10.00-11.00 arası oyuncuların salonunda kahvaltı.6-Turnuva bölgesindeki lüks restoran ve barlara giriş imkanı.