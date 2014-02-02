'ABD, Abdullah Gül’ün gittiği zirveyi de dinledi'

Danimarka’da yayımlanan Information gazetesi, Snowden’a dayandırdığı belgelere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı 2009 Kopenhag İklim Zirvesi’nde birçok ülkeyi dinlediğini iddia etti

Milliyet gazetesinden İrfan Kurtulmuş’un haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA), 2009’da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de gittiği, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP 15’e katılan birçok ülkenin hazırlıklarını dinlediği öne sürüldü. Danimarka’nın Information gazetesinin manşetinde yer verilen haberde Türkiye’nin dinlenen ülkeler arasında olup olmadığı belirtilmedi. Gazete geçen yıl milyonlarca kişiyi gizlice dinlediğine dair skandallarla gündeme gelen NSA’nın belgelerini sızıntı teknisyeni Edward Snowden’dan elde etti.

Buna göre Kopenhag’ın kongre merkezi Bella Center’de Aralık 2009’da gerçekleşen COP 15 öncesinde başta ev sahibi Danimarka olmak üzere birçok ülkenin zirveyle ilgili yaptıkları hazırlıkların dinlendiği öne sürüldü. Ayrıca dinlemenin zirve boyunca devam etmesi sonucunda ABD’nin yapılan müzakerelerde istediğini elde ettiği iddia ediliyor. ABD Başkanı Barack Obama’nın zirvenin son günü olan 18 Aralık’ta bazı önde gelen Batılı liderlerle yaptığı kriz toplantısında diğer ülkelerin iklim müzakerelerindeki pozisyonlarından önceden haberdar olduğu belirtildi.

Belgede ayrıca, 2009’un Kasım ayı sonunda hazırlanan bir rapordan bahsedildi. Bu raporda, Çin’in Hindistan ile birlikte kendi pozisyonunu koordine etmek ve gelişmekte olan ülkelerin iki lideri olarak zirvede aynı sonucu almak için birlikte çalıştıklarına vurgu yapıldı. Eski Hindistan Çevre Bakanı Jalram Ramesh ise The Guardian’a yaptığı açıklamada, ABD tarafından dinlendikleri iddiaları karşısında kızgın olduğunu belirtti. COP 15 zirvesi müzakerelerinde kilit isimlerden biri olan BM’nin eski iklim değişikliği dairesi başkanı Yvo de Boer de iddialarla ilgili olarak Information gazetesine konuştu. Boer gazeteye yaptığı açıklamada, zirve öncesinde veya esnasında dinleme konusuyla ilgili doğrudan bir bilgisinin olmadığını söyledi.