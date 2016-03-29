ABD: AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması şu anda arafta gözüküyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Heather Higginbottom, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Sanırım durum biraz arafta. Çünkü şu anda anlaşmanın yapıldığı ve yasal düzenlemeler dahil anlaşmanın detayları üzerinde çalışıldığı bir geçiş dönemindeyiz" dedi. Higginbottom, “Bence AB ve Türkiye arasındaki anlaşma düzenli göç akışının sağlanması için olumlu bir ilk adım. Halen üzerinde çalışılıyor. Anlaşmada uluslararası hukuka atıfta bulunulması ve sığınmacıların korunmasının öncelik olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’in haberine göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gelerek resmi temaslarda bulunan Higginbottom, adada mültecilerin tutulduğu Moria kampını ziyaret etti.

Higginbottom, ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel ve ulusal yetkililer ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sorumlularıyla bir araya geldiklerini aktararak, mültecilere sağlanan imkanlar için Yunan halkı ve yetkililerine şükranlarını sundu.

Obama yönetimi için mültecilerin durumu en üst öncelik olduğunu belirten Higginbottom, "Yunanistan'daki savunmasız sığınmacı ve göçmenlerin gıda, barınma ve diğer hayati desteklerin sağlanması çabalarına katkı olarak 20 milyon dolarlık ek yardım yapmayı taahhüt ediyoruz" şeklinde konuştu.

Higginbottom, geçen yıldan bu yana ABD'nin sığınmacı ve göçmenler için yaptığı yardımların bu yardımla 43,6 milyon dolara çıkacağı bilgisini paylaşarak, "Bu 20 milyon doların, 17,5 milyon dolarlık kısmı BMMYK'ne, 2 milyon dolarlık kısmı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na, geri kalanı ise BM Nüfus Fonu'na aktarılacak" ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin halen sığınmacıların hangi işlemlerden geçeceği üzerine yoğun bir çalışmanın içinde olduğunu dile getiren Higginbottom, "Sığınmacıların durumları ayrı ayrı incelenecek. Anlaşmanın nasıl uygulanacağını görmemiz gerekiyor. Hükümet anlaşma kapsamındaki yasal düzenlemeleri parlamentoya getirmeyi planlıyor. Şu an tüm detaylara hakim değiliz" şeklinde konuştu.

Higginbottom, "Bence AB ve Türkiye arasındaki anlaşma düzenli göç akışının sağlanması için olumlu bir ilk adım. Halen üzerinde çalışılıyor. Anlaşmada uluslararası hukuka atıfta bulunulması ve sığınmacıların korunmasının öncelik olmasından memnuniyet duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK'nin Moria kampındaki sığınmacıların içeride tutulmasını gerekçe göstererek kampa ulaşım faaliyetlerinden çekilmesinin hatırlatılması üzerine Higginbottom, "BMMYK adına konuşamam. Kendilerinin böyle bir prensibi var. Sanırım durum biraz arafta. Çünkü şu anda anlaşmanın yapıldığı ve yasal düzenlemeler dahil anlaşmanın detayları üzerinde çalışıldığı bir geçiş dönemindeyiz" yorumunu yaptı.