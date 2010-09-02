-ABD: 92 - TUNUS: 57 İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'nda yapılan maçta Tunus'u 92-57 yenen ABD, grup maçlarını yenilgisiz lider olarak tamamladı. Karşılaşmanın ilk dakikasını Tunus, Rzig'in basketleriyle 4-0 önde geçti. İlk 3 dakikada sayı üretmekte zorlanan ABD, Durant ve Billups'ın sayılarıyla 3. dakikada 4-4 beraberliği sağladı. Maçın başlama düdüğünden 4 dakika 12 saniye sonra Durant'ın faul atışından bulduğu basketle ilk kez öne geçen (6-5) ABD, ilk periyotu da 19-13 önde tamamladı. İlk yarıda 10'da 1 üç sayılık atış yüzdesiyle (yüzde 10) oynayan ABD karşısında Tunus, Kechrid'in 3 sayılık basketleriyle rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Tunus, devrenin bitimine 2 dakika 34 saniye kala Ben Romdhane'nin basketiyle farkı 2 sayıya (30-28) indirdi. Ancak Gordon, Love ve Westbrook ile sayılar bulan ABD, ilk yarıyı 39-33 önde tamamladı. İlk periyotta 2, ikinci periyotta da 3 tane 3 sayılık basket atan Tunuslu Kechrid, 15 sayıyla ilk yarının en skorer oyuncusu oldu. Üçüncü periyotta ABD, Gordon ve Westbrook'un sayılarıyla farkı açmaya başladı. Periyotun bitimine 31 saniye kala Curry'in 3 sayılık basketiyle farkı 19 sayıya (63-44) çıkaran ABD, son periyota da 63-46 önde girdi. Son periyotun başında Gordon ile bulduğu 9 sayıyla farkı daha da açan ABD, maçın bitimine 54 saniye kala Westbrook'un basketiyle farkı 37 sayıya kadar (92-55) çıkardı ve karşılaşmadan 92-57 galip ayrıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Recep Ankaralı xxx (Türkiye), Carlos Jose Julio xxx (Angola), Jose Hernan Melgarejo Pinto xxx (Kolombiya) ABD: Rose xx 4, Billups xx 7, Iguodala xx 4, Durant xx 14, Odom x, Gordon xxx 21, Chandler xx 4, Gay xx 2, Curry xxx 13, Westbrook xxx 14, Granger xx 5, Love xx 4 Tunus: Kechrid xx 15, Rzig xx 9, Dhifallah x 1, Slimane xx 9, Mejri xx, Knioua x, Hadidane xx 5, Ben Romdhane xx 11, Ghyaza x 2, Maoua x 5, Braa x, Lanhnej x 1. Periyot: 19-13 Devre: 39-33 3. Periyot: 63-46