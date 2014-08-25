ABD 6,0 ve Peru 6,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı, ölü yok, 3 yaralı

Peru’nun güneyindeki Ayacucho bölgesinde 59 metre derinlikte gerçekleşen depremde ölen ya da yaralanan yok. Yetkililer, Türkiye saatiyle 02.21’de olan depremin ardından tsunami riski oluşmadığını belirtti. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yerel saatle 03.20’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ise yüzden fazla kişi yaralandı. Ağır yaralanan üç kişi arasında bir çocuk da bulunuyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 10,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Napa’nın 10 kilometre güneyi olduğunu bildirdi. Depremin en şiddetli hissedildiği Napa kentinde olağanüstü hal ilan edildi.

Şarap üretim merkezi olarak bilinen Napa'da elektrik kesintisi yaşandı. Napa İtfaiye Teşkilatı, deprem nedeniyle meydana gelen altı yangına müdahale ettiklerini açıkladı.

Napa kentinde aralarında bölge adliye sarayının da bulunduğu 3 tarihi binada hasar meydana geldi. Onun üzerinde bina kullanılamaz durumda. Köprüler, binalar ve karayollarındaki hasarı belirleme çalışmaları sürüyor.

Bölgede bu çapta bir deprem, en son 25 yıl önce yaşanmıştı. 1989’da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 63 kişi ölmüştü.