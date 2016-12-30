ABD, 35 Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti

ABD, bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme karaı aldı.

Washington yönetimi ayrıca, misilleme önlemlerinin bir parçası olarka Maryland ve New York'ta istihbarat toplamak için kurulan iki Rus merkezinin kapatılacağını duyurdu.

Başkan Baracak Obama, Demokrat Parti ve partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik, bilgisayar korsanlığı eylemlerinin arkasında Rusya'nın olduğu iddialarına karşılık, bu suçlamar konusunda harekete geçileceğini söylemişti.

Rusya ise iddiaları reddediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki büyükelçilikte ve San Fransisco'daki konsoloslukta çalışan 35 diplomatı "persona non grata - istenmeyen adam" ilan etti. Diplomatlar ve ailelerine ABD'yi terk etmeleri için 72 saatlik süre verildi.

Rus hükümetinin, ABD'li diplomatları sınırdışı ederek bu hamleye yanıt vermesi bekleniyor.

Ayrıca, önlemler kapsamında dokuz kuruluş ve kişiye de ambargo uygulanacağı belirtildi. Bu kuruluşlar arasında Rus istihbarat servisleri GRU ve FSB de var.

ABD Hazine bakanlığı, ambargonun "seçim süreçlerini ve kurumlarının altını oymaktan" sorumlu olanları hedef aldığını belirtti.