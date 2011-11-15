-ABD, "zorlayıcı bir mesaj" gönderilmesini bekliyor WASHINGTON (A.A) - 15.11.2011 - ABD, Arap Birliği'nin yarın yapacağı toplantıda Suriye'ye "zorlayıcı bir mesaj" göndermesini umut ediyor. ABD Dışişleri Bakanı sözcüsü Mark Toner, Arap Birliği'nin geçen cumartesi günü Suriye'nin üyeliğini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, yarın Fas'ta yapılacak Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısında da daha fazlasının yapılmasını umduklarını söyledi. Toner, "Arap Birliği'nin yarın yine (Suriye Devlet Başkanı Beşşar) Esad'a, demokratik geçişe izin ve kendi halkına karşı şiddete son vermesi gerektiğine ilişkin zorlayıcı bir mesaj göndermesini bekliyoruz" dedi.