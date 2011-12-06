-ABD, "Sanal" İran büyükelçiliği açtı WASHINGTON (A.A) - 06.12.2011 - ABD, sanal ortamda İran büyükelçiliği açtı. İnternet üzerinden İngilizce ve Farsça dillerinde hizmet vermeye başlayan ABD'nin İran büyükelçiliğinin sitesinde, ABD yönetiminin, İran halkına ulaşmak için neden böyle bir yöntemi tercih ettiği açıklanıyor. Sitede yayımlanan video mesajında, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, diplomatik ilişkilerin yoksunluğunun, ABD ve İran vatandaşları arasındaki diyaloğa engel olduğunu söylüyor. Clinton, sanal büyükelçiliğin, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlamaları ve engelleri aşmak için yeni teknolojinin kullanılması çabası olduğunu belirtiyor. ABD'nin sanal İran büyükelçiliği, İngilizce http://iran.usembassy.gov, http://tehran.usembassy.gov, Farsça da http://persian.iran.usembassy.gov adreslerinden hizmet veriyor.