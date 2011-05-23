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Dünya

ABD: "KADDAFİ GİTSİN" BİNGAZİ (A.A)

23 Mayıs 2011 19:03

-ABD: "KADDAFİ GİTSİN" BİNGAZİ (A.A) - 23.05.2011 - ABD, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin koltuğunu ve Libya'yı terk etmesi gerektiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu'dan sorumlu yardımcısı Jeffrey Feltman'ın Bingazi'ye ziyarette bulunması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Libyalı sivilleri korumakta kararlı olunduğunu belirtti. Açıklamada, Kaddafi'nin iktidarı ve Libya'yı terk etmesi gerektiği kaydedildi. Feltman'ın ziyaretinin, ABD'nin Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne desteğinin başka bir göstergesi olduğu vurgulandı. Bingazi kentine sabaha karşı gelen Feltman'in bugün konseyin başkanı Mustafa Abdülcelil'in de aralarında bulunduğu konsey yetkilileriyle görüştüğü bildirildi. Feltman'ın yarın kentten ayrılması öngörülüyor.   Avrupa Birliği dış politika temsilcisi Catherine Ashton da, dün Bingazi'de muhaliflere destek sözü vermişti.

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