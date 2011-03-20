-ABD: "HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA" WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - ABD, Libya'ya karşı başlatılan askeri operasyonun çok aşamalı olduğunu açıkladı. Washington'da basına bilgi veren Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Koramiral Bill Gortney, operasyonun henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. Öte yandan, Libya devlet televizyonu, başkent Trablus dışında 3 kentte daha sivil hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. TV'nin bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmayan haberine göre Bingazi, Misrata ve Zuvere'de de sivil hedefler vuruldu. El Cezire televizyonu da Libya'da muhalif güçlerin, bu ülkeye yönelik operasyona başlayan uluslararası koalisyon güçleriyle işbirliği yaptıklarını duyurdu. Libya'nın muhalif Askeri Konseyi'nin, koalisyon güçleriyle koordinasyon içerisinde olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, koalisyon güçlerinin vurduğu noktalar arasında, Muammer Kaddafi güçlerinin bulunduğu Misrata'daki bir askeri okulun da yer aldığı belirtildi.