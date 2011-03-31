T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: "ESAD'IN KONUŞMASI BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK" WASHİNGTON (A.A)

31 Mart 2011 01:43

-ABD: "ESAD'IN KONUŞMASI BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK" WASHİNGTON (A.A) - 30.03.2011 - ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşşar'ın bugün yaptığı konuşmanın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Mark Toner, konuşmanın önemli unsurları içermediğini, Esad'ın Suriyelilerin talep ettiği reformlardan bahsetmediğini belirtti. Suriyelilerin ''hayal kırıklığına uğramış olduğunun'' düşünüldüğünü belirten Toner olayların komplo olduğunu söylemenin halkın reform taleplerini karşılamaktan daha kolay olduğunu ifade etti.  Toner ayrıca ABD'nin göstericelere yönelik her şiddeti sert şekilde kınayacağını da vurguladı. Esad, Suriye Halk Meclisinde milletvekillerine yaptığı konuşmada ülkesindeki olayların komplo olduğunu ve yapılacak reformlar konusunda geç kalındığını söylemişti. Beşşar Esad'ın konuşmasında ülkenin reform çerçevesinde halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal temelde yeniden yapılanması veya iyileştirmeler yapılması yönünde iki söylemden birinin öne çıkması bekleniyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24