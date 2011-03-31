-ABD: "ESAD'IN KONUŞMASI BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK" WASHİNGTON (A.A) - 30.03.2011 - ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşşar'ın bugün yaptığı konuşmanın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Mark Toner, konuşmanın önemli unsurları içermediğini, Esad'ın Suriyelilerin talep ettiği reformlardan bahsetmediğini belirtti. Suriyelilerin ''hayal kırıklığına uğramış olduğunun'' düşünüldüğünü belirten Toner olayların komplo olduğunu söylemenin halkın reform taleplerini karşılamaktan daha kolay olduğunu ifade etti. Toner ayrıca ABD'nin göstericelere yönelik her şiddeti sert şekilde kınayacağını da vurguladı. Esad, Suriye Halk Meclisinde milletvekillerine yaptığı konuşmada ülkesindeki olayların komplo olduğunu ve yapılacak reformlar konusunda geç kalındığını söylemişti. Beşşar Esad'ın konuşmasında ülkenin reform çerçevesinde halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal temelde yeniden yapılanması veya iyileştirmeler yapılması yönünde iki söylemden birinin öne çıkması bekleniyordu.