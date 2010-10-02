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Dünya

ABD: "4 BLOK DA HÜKÜMETTE OLMALI" WASHINGTON (A.A)

02 Ekim 2010 02:36

-ABD: "4 BLOK DA HÜKÜMETTE OLMALI" WASHINGTON (A.A) - 01.10.2010 - ABD, Irak'ta mart ayında yapılan genel seçimden galip çıkan 4 bloğun da kurulacak koalisyon hükümetinde rol almasından yana olduğunu bildirdi.  Şii bloklarının başbakan adayı olarak Nuri el Maliki'yi seçtikleri yönündeki haberleri değerlendiren yetkili, "Irakiye İttifakı ve Kürt Koalisyonu da dahil olmak üzere seçimden galip çıkan 4 bloğun da koalisyon hükümetinde rol alması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.  Irak'ta 7 Martta yapılan genel seçimleri, Sünnilerin büyük oranda desteklediği Allavi liderliğindeki Irakiye İttifakı az farkla kazanmıştı. İttifak, 325 sandalyeli mecliste 91 milletvekili çıkarmıştı.  Başbakan Nuri El Maliki'nin Hukuk Devleti ittifakı, eski Başbakan İyad Allavi'nin koalisyonu karşısında 2 sandalye az kazanarak seçimden ikincilikle çıkmış, meclise 89 milletvekili göndermişti. İran'a yakınlığıyla tanınan Şii Irak Ulusal İttifakı ise 70 sandalyeyle meclisteki üçüncü büyük grup olmuştu. Kürt Koalisyonu da 42 sandalyeyle 4. sıra yer almıştı.  Hiçbir parti ya da blok hükümet kurmak için 163 milletvekili çoğunluğuna ulaşamazken, 7 aydır koalisyon görüşmeleri sonuçlandırılamadı.

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