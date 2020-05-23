"ABD, 28 yıl sonra ilk kez nükleer silah testi yapma seçeneği üzerinde durdu"

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ABD'de Rusya ve Çin'i bir silah kontrolü anlaşması yapmaya zorlamak için 28 yıl sonra ilk kez nükleer silah denenmesi yapılması seçeceğinin masaya yatırıldığı iddia edildi.

The Guardian'ın çeşitli Kongre çalışanları ve eski yetkililere dayandırdığı haberine göre tartışma 15 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ulusal güvenlik yetkililerinin bir araya geldiği bir toplantıda yapıldı.

Bir kaynağın aktardığına göre nükleer silah deneme seçeneği, odadaki 'profesyonellerin' "bunun çok kötü bir fikir olduğunu" söylemesinin ardından rafa kaldırıldı.

Tartışmaları ilk olarak cuma gecesi The Washington Post gazetesi ortaya çıkarmıştı. Gazeteye konuşan bir üst düzey yetkili Washington'un Moskova ve Pekin ile bir silah kontrolü anlaşması yapmak istediğini ve "hızlıca yapılacak bir testin" ABD'nin müzakere masasındaki elini güçlendireceğini düşünüldüğünü belirtti. WP'ye konuşan bir yekili, The Guardian'ın kaynağının aksine konunun tartışılmata devam ettiğini ifade etti.

ABD bu hafta Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmek istediğini duyurdu. Savaş riskini azaltmayı hedefleyen anlaşma, imzacı ülkelere birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem uçuşu yapma hakkı veriyordu. Bu vesileyle Trump yönetimi üyeyi üç silah kontrolü anlaşmasından çekmiş oldu.Trump döneminde ABD, İran'la yapılan nükleer anlaşma ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan ayrılmıştı.