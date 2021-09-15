ABD, 2022 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını istiyor

ABD, dünya liderlerine, pandemiyi sona erdirmek amacıyla 2022 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılanması hedefini destekleme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında yapılması planlanan sanal zirvenin katılımcılarına hitap eden ABD belgesine göre, "aşı kapasitesine sahip" ülkelerden 1 milyar doz bağışlamaları ve vaat edilen 2 milyar aşının teslimatını hızlandırmaları talep ediliyor.

Beyaz Saray basın sekreteri yardımcısı Karine Jean-Pierre, yüzde 70 aşı hedefini doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.