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Koronavirüs

ABD, 2022 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını istiyor

"Aşı kapasitesine sahip" ülkelerden 1 milyar doz bağışlamaları ve vaat edilen 2 milyar aşının teslimatını hızlandırmaları talep ediliyor

15 Eylül 2021 10:57

ABD, dünya liderlerine, pandemiyi sona erdirmek amacıyla 2022 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılanması hedefini destekleme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında yapılması planlanan sanal zirvenin katılımcılarına hitap eden ABD belgesine göre, "aşı kapasitesine sahip" ülkelerden 1 milyar doz bağışlamaları ve vaat edilen 2 milyar aşının teslimatını hızlandırmaları talep ediliyor.

Beyaz Saray basın sekreteri yardımcısı Karine Jean-Pierre, yüzde 70 aşı hedefini doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Karine Jean-PierreCovid-19Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
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