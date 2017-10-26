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Dünya

ABD, 11 ülkeden iltica talebinde bulunanlara 3 aylık gözetim uygulayacak

Trump, vize yasağı kararının süresinin dolması üzerine yeni bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı

26 Ekim 2017 00:43

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye 120 günlüğüne mültecilerin alımını durduran kararın süresinin dolması üzerine yeni bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı. 

Buna göre gelecek üç ay boyunca 11 ülkeden ABD'ye iltica etmek isteyenler 90 günlük bir gözetim sürecine tabi tutulacak. Kararnamede 11 ülkenin asmi belirtilmedi. 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yazılı açıklamasında, kararın amacının Amerikan halkını "korumak" olduğunu kaydetti. 

Mültecilerin ABD'ye alımının tekrar başlaması için yeni bir aşamaya geldiklerini belirten Tillerson, "Alınan yeni kararlar ABD'nin dünyanın en çok zarar gören insanlarına yardımını devam ettirmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı. 

Başkan Trump, mültecilere ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzalayarak "Mülteci Kabul Programı" dahilinde bütün ülkelerden yapılacak başvuruları 120 günlüğüne askıya aldığını duyurmuştu. 

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