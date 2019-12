ABD 11 Eylül kurbanlarını anıyor

>> Saldırıya ilişkin videolar için tıklayın

El Kaide'ye mensup Hava korsanlarının kaçırdığı 4 uçaktan ikisi New York'taki ikiz kulelere, biri Savunma Bakanlığı'na çarptırılmış, bir diğeri de Pennsylvania yakınında açık araziye düşmüştü.Bu sabah, ilk uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığı saat olan 8:46'da saygı duruşunda bulunulacak.Başkan Bush ise, Savunma Bakanlığı'nda saldırı sırasında ölen 184 kişi için yaptırılan anıtın açılış töreninde konuşacak.Törenlere başkan adayları John McCain ve Barack Obama da katılacak. Obama, Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alanın yakınında, McCain ise Pennsylvania'da konuşma yapacak.New York'taki tören bu yıl, süren inşaat nedeniyle enkaz alanında değil, yine aynı bölgede bulunan Zuccoti Park'ta yapılacak. Törende, her yıl olduğu gibi, kulelerde ölen 2 bin 751 kişinin adları tek tek okunacak.ABD'yi derinden sarsan 11 Eylül saldırılarının 7. yıldönümü öncesinde dünya çapında yapılan bir kamuoyu araştırmasında, saldırıları El Kaide örgütünün düzenlendiği konusunda bir görüş birliği bulunmadığı ortaya çıktı.Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkede 16 bin kişi arasında yapılan araştırmaya göre, bu ülkelerden sadece dokuzunda halkın çoğu 11 Eylül saldırılarının arkasında El Kaide'nin bulunduğuna inanıyor.Ortalama olarak, araştırmaya katılanların yüzde 46'sı saldırılardan El Kaide'nin sorumlu olduğuna inanıyor. Yoklamaya katılanların yüzde 15'i saldırılardan ABD hükümetini sorumlu tutarken yüzde 7'si saldırıların arkasında İsrail'in, yüzde 7'si de bir başkasının bulunduğuna inandığını söyledi.WorldPublicOpinion'ın araştırmasına göre, Türklerin yüzde 36'sı, Filistinlilerinse yüzde 27'si saldırıdan Amerikan hükümetini sorumlu tutuyor. Mısırlıların yüzde 43'ü, Ürdünlülerin yüzde 31'i, Filistinlilerinse yüzde 19'u saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğuna inandığını söyledi.Avrupa ülkeleri arasındaysa İngilizlerin ve İtalyanların yüzde 56'sı, Fransızların yüzde 63'ü, Almanlarınsa yüzde 64'ü El Kaide'yi işaret etti. Almanların yüzde 23'ü, İtalyanlarınsa yüzde 15'i ABD'yi sorumlu tuttu.Meksika'da halkın yüzde 30'u ABD hükümetini, yüzde 33'ü ise El Kaide'yi sorumlu gördüğünü söyledi. Büyük çoğunlukla El Kaide'yi suçlayanlar arasında ise Kenya (yüzde 77) ve Nijerya (yüzde 71) bulunuyor.11 Eylül 2001 günü gerçekleşen saldırılarla ilgili birçok komplo teorisi üretildi. Kimi iddialara göre 11 Eylül olayları Amerikan hükümeti ve gizli servisleri tarafından Ortadoğu’ya yönelik işgal faaliyetlerini meşrulaştırmak, ülke ve dünya kamuoyunun desteğini almak amacıyla düzenlenmiş senaryolar. Bu ve buna benzer birçok iddia kitaplarda ve makalelerde dile getirildi. Filmlere ve belgesellere konu oldu.New York Times gazetesi tarafından yapılan bir ankete göre her 4 Amerikalı’dan 3’ü hükümetin 11 Eylül olayları ile ilgili doğruları söylemediğinden şüphelendiğini belirtmişti.11 Eylül saldırılarının Amerikan dış politikasında yaptığı değişikliğin ötesinde saldırıların yarattığı ‘gerçek paranoya’ya dikkat çeken Edward Said, Jean Baudrillard gibi önemli yazarlar da saldırıların simgesel anlamına dikkat çekmişlerdi.“İkiz kuleler imha mı edildi ,yoksa kendiliklerinden mi çöktü? Şöyle açıklayayım: Bu iki kule aynı zamanda hem fiziki, mimari nesne, hem de simgesel bir nesne (finansal gücün ve küresel liberalizmin simgesi ) Mimari nesne imha edildi, ama asıl hedeflenen ve ortadan kaldırılmak istenen simgesel nesneydi. Fiziki imhanın simgesel yıkıma yol açtığını düşünmek mümkündü. Fakat gerçekte, hiç kimse - teröristlerin kendileri de dahil - kulelerin tümden yıkılacağını hesaba katmamıştı. Dolayısıyla aslında onların fiziki yıkımlarına yol açan simgesel yıkımları oldu, tersi değil” (Jean BAUDRİLLARD)Bazı yazarlar ise 11 Eylül’ü ve sonrasında ABD dış politikasını anlamak için 1997’de bir grup neo-con Amerikalının altına imzasını koyduğu ‘Amerikan Yüzyılı Projesi’ni incelemekte gerektiğini düşünüyorlar. Francis Fukuyama, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld gibi isimlerin imzaladığı belgedeki bazı ilkeler şunlar:1-Eğer bugünkü küresel sorumluluklarımızı devam ettireceksek savunma harcamalarımızı önemli ölçüde arttırmalıyız .2-Çıkarlarımıza ve değerlerimize düşman rejimlere meydan okumalıyız.3-Güvenliğin , refahın , ilerlemenin yararına olan uluslar arası bir düzeni muhafaza edilmesi ve genişletilmesi için Amerika’nın benzersiz rolünün sorumluluğunu almalıyız.Zoltan Grossman’ın ABD Kongresi’nin ve Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli belgelerinden derlediği liste ABD’nin tarihindeki operasyonları gösteriyor. ABD ordusunun doğrudan komuta veya denetim işlevi görmediği durumlar listeye katılmamış.. Buna karşılık, ‘nükleer tehdit’ listeye dahil edilmiş. ABD’nin doğrudan, örgütleyici, destekçi olarak işin içine karıştığı askeri darbeler de listeye alınmış.Arjantin (1890), Şili (1891), Haiti (1891), Hawai (1893), Nikaragua (1894), Çin (1894-95), Kore (1894-96), Panama (1895), Nikaragua (1896), Çin (1898-1900), Filipinler (1898-1910), Küba (1898-1902), PuertoRico (1898), Nikaragua (1898), Samoa (1899)Panama (1901-03), Honduras (1903), Dominik Cumhuriyeti (1903-04), Kore (1904-05), Küba (1906-09), Nikaragua (1907), Honduras (1907), Panama (1908)Nikaragua (1910), Honduras (1911), Çin (1911-41), Küba (1912), Panama (1912), Honduras (1912) Haiti (1914-34), Dominik Cumhuriyeti (1916-24), Küba (1917)İkinci Dünya Savaşı (1941-45), İran (1946), Yugoslavya (1946), Uruguay (1947), Yunanistan (1947-49), Almanya (1948), Filipinler (1948-54), Puerto Rico (1950), Kore (1951-53), İran (1953), Vietnam (1954), Guatemala (1954), Mısır (1956), Lübnan (1958), Irak (1958), Çin (1958), Panama (1958), Vietnam (1960-75), Laos (1961), Küba (1961), Almanya (1961), Küba (1962), Panama (1964), Endonezya (1965), Dominik Cumhuriyeti (1965-66), Guatemala (1966-67), Kamboçya (1969-75)Umman (1970), Laos (1971-73), Ortadoğu (1973), Şili (1973), Kamboçya (1975), Angola (1976-92), İran (1980), Libya (1981), El Salvador (1981-92), Nikaragua (1981-90), Honduras (1982-90), Lübnan (1982-84), Grenada (1983-84), Libya (1986), Bolivya (1987), İran (1987-88), Libya (1989), Virgin Adaları (1989), Filipinler(1989), Panama (1989), Liberya (1990)S.Arabistan-Kuveyt (1990-91), Irak (1990-91), Somali (1992-94), Yugoslavya (1992-94), Bosna (1993-95), Haiti (1994-96), Hırvatistan (1995), Zaire (1996-7), Liberya (1997), Arnavutluk (1997), Sudan (1998), Afganistan (1998), Yugoslavya (1999), Yemen (2000), Makedonya (2001), Afganistan (2001), Irak (2002)