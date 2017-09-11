ABD 11 Eylül kurbanlarını anıyor

11 Eylül kurbanlarını anmak için ilk tören Beyaz Saray'da düzenlenecek. New York kentinde ilk saldırının düzenlendiği yerel saat olan 08.45’te başlayacak törene ABD Başkanı Donald Trump’ın first Lady Melania Trump ile birlikte başkanlık etmesi bekleniyor. Törende 11 Eylül kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Trump ve eşinin ayrıca ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlenecek törende yer almaları planlanıyor. Pentagon'daki törene ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford başkanlık edecek. Pennsylvania Shanksville'deki 11 Eylül anıtında düzenlenecek törende ise Amerikan hükümetini Başkan Yardımcısı Mike Pence temsil edecek.

Saldırılar sırasında yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu noktada da bir tören düzenlenecek. 11 Eylül saldırılarından sağ kurtulanlar, yakınlarını kaybedenler, kurtarma çalışmalarında yer alan ekipler ve vatandaşlar da bu törene katılacak.

Üç binden fazla insan hayatını kaybetti

ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde iç sefer gerçekleştiren 4 yolcu uçağı El Kaide’ye bağlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. İki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne çarptırılmış ve kuleler iki saat içinde çökmüştü. Bir uçak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasına düşürülmüş, Washington'u hedef alan diğer uçaksa yolcuların saldırganlara müdahalesi üzerine hedefine ulaşmadan Shanksville'de çakılmıştı. Uçağın ABD Kongre Binası ya da Beyaz Saray'ı hedef aldığı tahmin ediliyor. 11 Eylül saldırılarında 3 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Trump, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda ABD eski başkanı George W. Bush'u eleştirmiş, Bush'un Amerikan halkını koruma konusunda başarısız olduğunu söylemişti. Trump ayrıca 11 Eylül saldırılarından sonra Müslümanları kast ederek New Jersey'de, Hudson Nehri'nden Manhattan'a kadar "binlerce kişinin” kulelerin yerle bir olmasını "kutladıklarını” ileri sürmüştü. Ancak ABD'deki Müslümanların kitlesel bir kutlama yaptığına dair en ufak bir veri ortaya konmuş değil.

Üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen 11 Eylül saldırılarıyla ilgili henüz hiç kimse yargılanmış ve cezaya çarptırılmış değil. Saldırıların "mimarı" olduğu ileri sürülen Halid Şeyh Muhammed, diğer dört şüpheliyle birlikte ABD'nin Guantanamo Kampı'nda tutuluyor. Muhammed gelecek ay 25'inci kez ön duruşmaya çıkartılacak ve askeri komisyona ifade verecek. Hukukçulara göre yargılamanın başlaması daha yılları bulabilir.

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DW/AP/EC/HS