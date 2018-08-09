ABD - Türkiye temasları sonrası ABD'den ikinci açıklama

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin Washington\'daki temaslarıyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada, Amerikalı Papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok meselenin ele alındığını duyurdu.

Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığının ardından geçtiği Hazine Bakanlığında ABD\'li heyet ile görüşmesi sona erdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeye dair yaptığı ikinci yazılı açıklamada, \"Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı.\" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamadan kısa süre önce görüşmelere dair ilk yazılı açıklamasını yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, \"Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor.\" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Washington\'da temaslarını sürdüren dokuz kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerindeki ilk görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.